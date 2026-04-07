El próximo 21 de mayo, a las 10:00 horas, la sede judicial de Palma se convertirá nuevamente en el epicentro de la atención mediática con la comparecencia de Marc Iván Ostarcevic. Tal y como cuenta el digital de Lecturas, el hijo de la conocida artista Norma Duval deberá prestar declaración ante la justicia en el marco de una causa que ha despertado un enorme interés debido a la relevancia de los nombres implicados y a la magnitud de las cifras económicas que se manejan en el procedimiento. Esta cita judicial se produce tras una suspensión previa de la primera convocatoria, solicitada en su momento por la defensa de Matthias Kühn, expareja de Duval, quien cuenta con el asesoramiento legal del letrado Jaime Campaner.

Aunque la presencia de Ostarcevic en los juzgados se encuadra en una investigación de gran complejidad técnica, fuentes jurídicas cercanas al caso han querido matizar que, en principio, se trata de un trámite de carácter formal. Esta diligencia estaba programada desde hace varios meses, aunque es ahora cuando su relevancia ha trascendido a la esfera pública. El trasfondo de toda esta situación legal gira en torno a la figura del empresario alemán Matthias Kühn, quien se encuentra bajo el foco de la justicia por un presunto delito de ocultación de bienes ante la Hacienda Pública, una acusación que ha derivado en un exhaustivo rastreo de sus movimientos financieros y societarios por parte de las autoridades competentes.

La declaración de Marc Iván Ostarcevic se integra dentro del procedimiento instruido por un juzgado de Palma que busca arrojar luz sobre una serie de operaciones financieras vinculadas a la sociedad Birdie Son Vida. El punto crítico de la investigación reside en la gestión de una indemnización multimillonaria, que asciende a los 96 millones de euros, obtenida tras un prolongado y exitoso litigio judicial relacionado con la urbanización Muleta II, situada en el municipio de Port de Sóller. La magistrada encargada del caso trata de determinar si se diseñó una estrategia para desviar o esconder estos fondos de las obligaciones tributarias.

El interés de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares en el hijo de Norma Duval no es casual, ya que Marc Iván figuró durante un periodo determinado como administrador de la mencionada sociedad Birdie Son Vida. Las pesquisas sugieren que su papel en el organigrama de la empresa podría haber tenido alguna relación con maniobras destinadas a mantener parte de esa cuantiosa indemnización fuera del alcance del control fiscal. No obstante, las autoridades insisten en que su citación responde a una necesidad técnica para completar el relato de los hechos y no implica necesariamente que exista una responsabilidad directa o una implicación criminal por su parte en los presuntos delitos investigados.

El núcleo del conflicto reside en el entramado empresarial liderado por Kühn. Según los datos que maneja la instrucción, Birdie Son Vida pertenecía inicialmente a Balearic Management Investments, otra compañía del grupo que en el año 2019 se encontraba en situación de concurso de acreedores. En ese contexto de vulnerabilidad financiera, se produjo una operación que la justicia considera clave: la sociedad Organización Flamenca 2019 adquirió Birdie Son Vida por la suma de 200.000 euros. Se trata de un importe que resulta llamativo por ser ínfimo en comparación con los derechos económicos millonarios que la sociedad poseía sobre la indemnización de Muleta II. En esta nueva etapa societaria, los hijos del empresario alemán, Marc y Nico Kühn, asumieron puestos de responsabilidad. Ambos jóvenes ya han pasado por sede judicial para declarar, aunque en su momento optaron por acogerse a su derecho a no responder a las preguntas formuladas. Con la futura declaración de Marc Ostarcevic, la jueza espera completar las piezas de un rompecabezas que podría demostrar una supuesta reorganización de activos diseñada para dificultar el rastreo de fondos por parte de la Agencia Tributaria.

Mientras el proceso judicial avanza en los tribunales, la defensa de Matthias Kühn ha intentado regularizar su situación mediante pagos de gran envergadura a Hacienda. Solo en febrero de este año se desembolsaron 14 millones de euros para saldar la deuda principal que no era objeto de disputa. A esta cifra se deben añadir otros 15 millones de euros abonados anteriormente, destinados a cubrir deudas iniciales e intereses de demora, lo que permitió que se levantaran algunas de las medidas cautelares que pesaban sobre el patrimonio del empresario. Sin embargo, estas aportaciones no han puesto fin al conflicto, ya que la Agencia Tributaria sostiene que todavía existen otros importes pendientes que podrían rondar los diez millones de euros adicionales, vinculados a nuevas irregularidades detectadas durante el transcurso de la investigación.

Por su parte, los abogados de Kühn defienden que dichas cantidades no son exigibles, basándose en el argumento de que los hechos se produjeron durante una etapa en la que el empresario no ejercía un control efectivo sobre sus sociedades al estar estas intervenidas por una administración concursal. A todo este escenario se suma la mención de Norma Duval en los informes de la Fiscalía Anticorrupción, que la incluyó como partícipe a título lucrativo en la causa. A pesar de este señalamiento, la artista no ha sido llamada a declarar y no tiene, por el momento, un papel activo en la causa penal, permaneciendo en una posición secundaria dentro del procedimiento a pesar del impacto mediático que su nombre genera.