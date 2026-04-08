Roberto Leal, esposo y padre feliz

Roberto Leal, por segundo año consecutivo, es imagen de la firma Oral-B, que este año cumple 40 años en España, y su celebración se realizó en el Palacio de Neptuno de Madrid. El presentador de televisión atendió a los medios con una gran sonrisa y, una vez más, demostró la gran simpatía que tanto le caracteriza. "Una sonrisa es muy importante y hay que tener los dientes muy cuidados, y yo lo hago; de pequeño llevé brackets y de momento tengo todas las piezas. A pesar de ser una persona alegre, que lo he heredado de mi madre, también tengo mis momentos y días malos, como es lógico", así lo contó.

El sevillano está feliz con su trabajo y el éxito de los programas que presenta como Pasapalabra y El Desafío, que está grabando la nueva edición. "El haber hecho un programa con mi madre ha sido una experiencia diferente; para ella ha supuesto una segunda juventud y nos encantaría hacer una segunda temporada. Para ella soy su hijo y, si me tiene que dar un pellizco, me lo da como si tuviera 12 años", confesó.

Roberto está muy satisfecho ya no solo a nivel profesional; le va muy bien su vida familiar con su mujer, el matrimonio tiene dos hijos. "La gente es muy cariñosa y me dicen que las canas me sientan muy bien, a todos nos gusta gustar. A lo largo de mi vida he pasado por diferentes fases: aparato en los dientes, más gordito, granos, como tantos. Si ahora gusto, pues mucho mejor; yo opté que los corazones que me interesó robar los robé y no puedo estar más feliz. A la hora de organizar el trabajo y familia no me resulta nada complicado a pesar de que se me vea mucho en la pantalla, porque se graban varios programas el mismo día. Mañana, por ejemplo, tengo que ir al colegio, a una tutoría de mi hija, y tanto mi mujer como yo estamos muy pendientes. Tenemos dos, Lola de 8 años y Leo de 5. Tenemos dos casas, una en Madrid y otra en Sevilla, donde vive mi hermana; hay que saber ahorrar, es un consejo que me dio siempre mi madre: 'Guarda para cuando no haya', y así lo hemos hecho mi mujer y yo".