Golpe a Isabel Pantoja: Chabelita y María del Monte, juntas en el balcón de Semana Santa

Isa Pi y María del Monte han retomado su relación. Veintitantos años sin verse y ahora van juntas de procesiones, casualmente coincidiendo con la reconciliación de Isabel Pantoja y Paquirrín. La revista Semana publica en la portada las imágenes que retratan cómo vivieron el Miércoles Santo madrina y ahijada, porque no hay que olvidar que la cantante de Cántame por el camino es la madrina de bautizo de la hija pequeña de Isabel.

Sevilla fue el escenario del encuentro, al que también acudió Alberto, el hijo mayor de Chabelita. Asraf Beno se quedó en casa. Los tres siguieron a las hermandades de La Sed, San Bernardo, La Lanzada y el Baratillo y demostraron que María ha vuelto a formar parte de la vida de Isa, a la que dejó de ver cuando apenas era una niña. Semana interpreta la foto como "una bofetada con la mano abierta" a Isabel Pantoja.

Los hijos de Papuchi, defensores de su hermano mayor, Julio Iglesias

Ronna, la viuda del doctor Iglesias Puga, conocido mundialmente como Papuchi, regresa a la portada de Hola tras varios años de silencio para recordar al que fuera su esposo cuando se cumplen 25 años de su boda con él.

La viuda del padre de Julio Iglesias posa con sus dos hijos, Jaime y Ruth, que hablan por primera vez para una revista y que narran cómo transcurre su vida en Florida. Ronna tiene 63 años y sigue echando de menos a su marido: "Sobre todo su sentido del humor". Ha tenido que criar sola a sus dos hijos, y de hecho el mayor explica que fue él el que le contó a su hermana que su madre estaba embarazada de ella cuando murió su padre.

Lo mejor de la entrevista es que los tres defienden sin ambages a su hermano mayor, Julio Iglesias, al que reconocen que no ven desde la pandemia. Aseguran que su relación "siempre ha sido buena, cordial y de mucho respeto". Y reconocen que no han hablado con él de las acusaciones infundadas de abuso sexual: "Es discreto con su familia y está pendiente de nosotros, pero no hemos hablado con él desde que salieron estos asuntos. Queremos mucho a Julio y a Miranda y nos preocupa mucho que le pueda afectar algo así". Un apoyo que otros familiares de Julio no han manifestado con tanta firmeza.

El cambio de paradigma de las revistas respecto a la familia real y la familia del rey

Hola dedica más de dos docenas de páginas a la familia real, que no es lo mismo que la familia del rey. La Semana Santa ha servido para dejar claro que algo está pasando en la institución que encabeza Felipe VI. Del rey, la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, tenemos apenas tres imágenes tomadas casi de tapadillo durante la procesión del Viernes Santo en Carabanchel. Imágenes borrosas realizadas con nocturnidad en las que vemos a la familia mezclarse con el público con ropa de calle.

Nada que ver con la otra parte de la familia, la que pasó a llamarse familia del rey, que ha desfilado por las procesiones y por los cosos taurinos y que llena las páginas de las revistas. Irene Urdangarín y Victoria Federica inauguraron la semana en Mallorca acompañando a su abuela al tradicional concierto benéfico a favor de Proyecto Hombre. Y después sus hijas, las infantas Elena y Cristina, se han volcado con ella en Murcia.

Vemos a la reina emérita comiendo chocolates como manda la tradición, a Froilán con su hermana y el novio de esta en La Maestranza vestidos de punta en blanco para aplaudir a Morante de la Puebla y a su abuelo Juan Carlos I homenajeado por la multitud. Sin duda, esta semana han ganado la partida.

Juan Carlos I visita Sevilla y Laurence Debray nos hace la crónica (y las fotos) para Hola

Hola lleva a portada una imagen exclusiva de Juan Carlos I con camisa blanca con iniciales bordadas y pantalones vaqueros posando en una azotea de Sevilla con la majestuosa catedral de fondo. Es tan exclusiva que ha salido del teléfono móvil de Laurence Debray, que, además de firmar el reportaje de la revista, ha cedido amablemente las fotos, entre las que hay una de Froilán con su madre o de la propia autora con Elena de Borbón.

La biógrafa oficial del que fuera rey de España narra para la revista cómo ha sido la visita de el Campechano a la capital andaluza, un viaje exprés que comenzó el domingo por la mañana, cuando aterrizó en la ciudad procedente de Ginebra. Se alojó en el hotel Vincci La Rábida, una casa palacio que acoge un establecimiento de cuatro estrellas en el barrio del Arenal, y allí fue recibido cariñosamente por su hija Elena y sus nietos Froilán y Victoria Federica. Con ellos, Jorge Navalpotro, el novio de la influencer.

Leemos en Hola que después Juan Carlos I bajó a la cafetería del hotel, en la que se tomó un café con Alfonso Guerra. Recuerda Debray que el que fuera vicepresidente del Gobierno de España es uno de los pocos que ha lamentado la "actitud ingrata" de la actual sociedad española hacia Juan Carlos.

Después, la familia almorzó en el Real Club Pineda, en el restaurante Hoyo 16 que suele frecuentar la infanta Elena, y a la salida se dirigieron a la plaza de La Maestranza, en la que el emérito fue recibido con "una atronadora ovación". No cuenta Laurence que cenó en casa de Carlos Herrera jamón y caña de lomo, bocaditos de sobrasada, ajoblanco, bacalao con tomate y torrijas.

El próximo 11 de abril Juan Carlos I viajará a París para recibir el premio especial de la Asamblea Nacional francesa y la Asociación Lire la société por sus memorias, escritas por Debray. La polémica está servida porque buena parte de los asistentes desconocían la celebración.

Una ex de Bigote Arrocet saca los colores al humorista: 'Edmundo compaginaba tres relaciones a la vez'

Tenemos chica nueva en la oficina. Se llama Erika Von Berliner Espinosa de los Monteros y viene de Ecuador, país en el que nació y conoció a Edmundo Arrocet a principios de los años 2000.

Ahora ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Semana en la que cuenta que el humorista llegó a compatibilizar tres relaciones y que cuando estaba con María Teresa la llamaba de manera insistente para seguir quedando con ella.

Erika, profesional de los medios de comunicación, mantuvo una relación sentimental con Bigote durante seis años. Ahora habla porque "hay cosas que no me parecen bien". Define al humorista como un gran conquistador que le ofreció oportunidades de negocios: "Monté con él una sociedad y firmamos grandes acuerdos. Veinte años después no he cobrado nada… me convenció para poner una sociedad a su nombre".

Además de descubrir que compatibilizó su relación con otras dos, entre ellas la de su mujer Rocío Corral ("Me decía que solo me quería a mí, pero que tenía que cuidarla a ella porque era la madre de sus hijos y estaba enferma"), Erika cuenta que siempre pensó que Bigote nunca estuvo enamorado de Teresa Campos: "Se aprovechó de ella hasta que dejó de servirle".

"Me dijo que no creyera a la prensa, me negó que estuviera con María Teresa. Me llegó a decir 'pero por favor, ¿cómo voy a estar yo con una mujer así?', en referencia a su edad".

Cóctel de noticias

Eva González y Francisco Rivera, dos cuñados muy bien avenidos. Hola ha retratado el momento en el que la modelo y el torero se encuentran en el barrio de Triana en la jornada del Jueves Santo y se saludan con un afectuoso abrazo. Fran besa con cariño a su sobrino, el hijo de su hermano Cayetano.

Rosalía Vila levanta pasiones en Madrid. Todos los famosos que han ido de gañote al concierto de la catalana desfilan sonrientes por las páginas de las revistas.

Carlos Alcaraz se compra un yate de 10 millones de euros. Semana publica varias fotos del exterior y el interior de la nave, un catamarán moderno que el tenista ha personalizado a su gusto. 24 metros de largo en los que caben cuatro camarotes más una suite principal.

Tensión entre Álvaro Morata y Alice Campello. Diez Minutos recoge un encuentro de la pareja para intercambiarse a sus cuatro hijos en el que no cruzaron palabra. No se miraron y se marcharon por separado, leemos en la portada de la revista.