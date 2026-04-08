Paola Olmedo se reconcilia con Carmen Borrego a su regreso de 'Supervivientes'

La aventura hondureña ha llegado a su fin para Paola Olmedo. Después de cuatro semanas de participación en Supervivientes, marcadas por el evidente desgaste físico y anímico que supone estar alejada de sus hijos, la concursante se ha convertido en la tercera expulsada de la presente edición del popular espacio televisivo, siguiendo así los pasos de sus compañeras Marisa Jara y Gabriela Guillén. A pesar de los esfuerzos por adaptarse a las extremas condiciones del formato, su trayectoria en el concurso concluyó el pasado jueves.

Su esperado regreso a España se materializó este martes durante la emisión de la gala Tierra de nadie. En su primera toma de contacto con el plató de las instalaciones de Mediaset, se produjo uno de los momentos que más expectación había generado en los últimos días: el reencuentro frente a las cámaras con su exsuegra Carmen Borrego. Lejos de escenificar cualquier tipo de tensión, ambas mujeres protagonizaron un saludo cordial con dos besos y una sonrisa compartida, evidenciando que las desavenencias familiares del pasado han quedado, al menos por el momento, aparcadas.

Carmen quiso tomar la palabra para dar la bienvenida a la recién expulsada, mostrando una actitud conciliadora y protectora hacia la madre de su nieto Marc. "Estoy encantada de que estés bien y de vuelta sana y salva", expresó la colaboradora de televisión, dejando claro que el bienestar de la exparticipante era su principal preocupación en ese instante. Ante esta declaración de intenciones, el presentador del formato quiso indagar sobre si la concursante consideraba que el apoyo público de la familia había sido el adecuado durante su estancia en la isla caribeña.

Lejos de esquivar la cuestión, la exmujer de José María Almoguera confirmó el respaldo recibido y sorprendió al desvelar un gesto privado que tuvo lugar antes de su partida. Según relató la propia protagonista, recibió una llamada telefónica motivacional por parte de Borrego, aunque en aquel momento no se sintió con fuerzas para responder. "No pude devolverte la llamada porque estaba agobiada y nerviosa, lloraba un montón cuando me iba a ir", confesó, añadiendo que, a pesar de no haber mantenido la conversación, el simple hecho de ver la llamada en su teléfono le sirvió de aliento y motivación para afrontar el desafío extremo.

Este clima de apaciguamiento no solo se ha ceñido a la figura de Carmen Borrego, sino que también se ha extendido a José María Almoguera. Durante los casi treinta días que ha durado el periplo caribeño de su expareja, el hijo de la colaboradora ha mantenido una postura de respeto y admiración hacia su papel en el programa. Almoguera no ha dudado en ensalzar públicamente el desempeño de Olmedo, destacando que ha demostrado ser "una buena superviviente" y valorando positivamente el esfuerzo físico que ha volcado en cada una de las pruebas del concurso.