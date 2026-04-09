Esther Cañadas: "Es muy pronto para saber si mi hija va a seguir mis pasos"

Esther Cañadas está de nuevo en España y ha aparecido ante los medios por ser imagen de la colección de Primavera Woman Limited de El Corte Inglés. Acaba de cumplir 49 años y se encuentra en un buen momento profesional y personal. Así lo confesó.
La modelo está encantada de volver a trabajar en nuestro país y no es la primera vez que presta su imagen para estos almacenes. "Reconozco que echaba de menos trabajar en casa; aquí hay mucho talento e infinidad de cosas maravillosas. Me gusta mucho esta colección porque es muy mía, es elegante y a la vez cómoda. En el mundo de la moda, España siempre va cambiando y dando pasos muy grandes; hace tiempo, cuando yo empezaba, me preguntaban si España estaba cerca de Argentina. Aquí siempre ha habido un gran potencial y muy buenos talentos. Tengo mi base en España, a pesar de pasar mucho tiempo fuera, pero mi carrera es así desde siempre", comentó.
La alicantina, en un momento, llegó a plantearse diseñar, pero fue un poco antes de una enfermedad que padeció y decidió aparcarlo. "Soy una persona muy inquieta y siempre estoy pensando en proyectos tanto personales como profesionales, y ya iré viendo lo que hago. Afortunadamente tengo mucha salud y eso es lo más importante", así lo contó sin querer entrar en detalles.
Esther tiene una hija de 11 años y todavía no sabe si seguirá sus pasos. "Es pequeña todavía, sabe a lo que me dedico; lo que quiero es que sea feliz, a pesar de todos los cambios que están pasando en la humanidad. Todavía no sé cómo gestionaré el tema de las redes sociales, ya veré cómo lo hago cuando llegue el momento".
"Acabo de cumplir años y lo disfruto mucho. Creo que, al final, la edad es un número y me siento muy afortunada cada día; hay que cuidarse para tener salud, no solo estéticamente. Llevo muchos años en esta profesión y creo que todavía me falta por hacer muchas cosas; cada trabajo que me sale es un reto maravilloso y me siento muy afortunada".
De amores prefirió no hablar, se mostró muy cauta. "Estoy bien, que es como me gusta estar. He pasado por muchas cosas en mi vida, tanto personal como profesional como de salud, y creo que estoy en un punto, desde hace muchos años, de agradecimiento en general; me siento muy afortunada por todo lo que me rodea y, de verdad, es que estoy feliz".