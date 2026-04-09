Condenada a 15 años de prisión 'la Reina de la Ketamina' por la muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, conocida con el alias de la Reina de la Ketamina, ha sido sentenciada a quince años de cárcel. La mujer, de 42 años, es la principal responsable de proporcionar la dosis que acabó con la vida del conocido actor estadounidense en octubre del año 2023. La sentencia pone fin a una de las ramas clave en la investigación sobre el trágico fallecimiento de la estrella televisiva.

Durante una audiencia celebrada el pasado mes de septiembre, la acusada admitió su culpabilidad frente a los cargos presentados por los fiscales. En concreto, reconoció un delito por mantener un local vinculado al tráfico de drogas, además de tres cargos por distribución del citado anestésico y uno adicional por proveer la sustancia.

Según se detalla, la narcotraficante operaba un lucrativo negocio de estupefacientes desde su domicilio particular, ubicado en el barrio de North Hollywood. Las autoridades sostienen que Sangha es directamente responsable del fallecimiento de al menos dos clientes, incluido el protagonista de la célebre serie cómica Friends.

El escrito de acusación subraya que la condenada se promocionaba como una distribuidora de alto nivel, enfocada en atender a una clientela selecta y adinerada de la industria del entretenimiento. El documento judicial destaca que, en su afán por expandir el negocio y maximizar sus beneficios económicos, Sangha sabía y hacía caso omiso del severo peligro que sus acciones representaban para la salud de los compradores.

Más personas involucradas

La investigación reveló que la condenada no actuaba en solitario, sino que se alió con el intermediario Erik Fleming para canalizar las dosis requeridas por el intérprete, siendo plenamente conscientes del historial de adicciones que este arrastraba. Solo en aquel fatídico mes de octubre, ambos sujetos le facilitaron hasta 51 viales de la sustancia ilegal.

Las entregas eran recibidas por el asistente personal del artista, Kenneth Iwamasa. De acuerdo con los informes policiales, fue este empleado quien inyectó al menos en tres ocasiones el líquido adquirido a Sangha, desencadenando el trágico desenlace. El 28 de octubre de 2023, el intérprete fue hallado inconsciente en el interior de un jacuzzi en su residencia. La autopsia posterior confirmó sin admitir duda que el fallecimiento se produjo por los efectos agudos derivados de dicho fármaco.

Este entramado delictivo involucra a otras personas que también se enfrentan a la Justicia estadounidense. Entre ellos figuran dos médicos profesionales: el doctor Mark Chávez, castigado recientemente con ocho meses de arresto domiciliario por conspiración, y el doctor Salvador Plasencia, quien pasará 30 meses en prisión por delitos de distribución. Por su parte, Iwamasa y Fleming aguardan sus condenas definitivas fijadas para abril tras reconocer los hechos.