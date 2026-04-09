Mariona Terés desprecia a Santiago Segura en 'La Revuelta' horas antes de su visita

La reciente visita de Mariona Terés y Alejo Sauras a La Revuelta para promocionar Barrio Esperanza —la nueva apuesta de RTVE para levantar sus pobres audiencias de prime time— dejó entrever que el escenario de David Broncano sigue siendo el lugar idóneo para alimentar polémicas gratuitas, quizá como recurso para arañar unas décimas de audiencia. En un momento de la entrevista, el presentador aludió a Santiago Segura, quien visitará el programa este jueves, pidiendo a los invitados que le mandaran un saludo.

Mientras Alejo Sauras optó por la elegancia y el compañerismo con un saludo cariñoso, Mariona Terés prefirió sumarse a esa corriente tan de moda de señalar al director sin necesidad de argumentos. "No tengo nada que decirle a Santiago Segura.", sentenció con una sonrisa incómoda que el plató no tardó en celebrar con risas, dejando en el aire un desprecio gratuito hacia un profesional que sigue siendo un pilar fundamental de la industria cinematográfica nacional.

Acto seguido, David Broncano propuso a los invitados que lanzaran alguna pregunta a Santiago Segura, abriendo la puerta a un intercambio que Alejo Sauras resolvió con elegancia profesional al enviarle un "abrazo cariñoso de amiguete". Sin embargo, Mariona Terés prefirió alimentar la polémica y cortó con un tajante: "Yo paso".

Nueva serie en TVE

La charla dio un giro drástico hacia la vulnerabilidad cuando, tras una intervención de Grison, los invitados recordaron a sus padres fallecidos. Mariona compartió que su padre murió en 2018 a causa de un cáncer, una pérdida que también marcó a Alejo y al propio Grison. En un inusual momento de sobriedad, coincidieron en que "hablar de ellos es una forma de recordarlos y mantenerlos vivos", rompiendo el caos habitual del formato.

En el bloque de las preguntas clásicas sobre dinero, la diferencia de trayectorias quedó patente. Alejo Sauras confesó tener "suficiente como para no saber cuánto", atribuyendo su estabilidad a la suerte laboral y a una vida sin vicios. Por el contrario, Mariona Terés admitió haber vivido siempre de papeles pequeños con los que "nunca he tenido dinero", aunque gracias a su primer papel protagonista en la serie de RTVE ha logrado formar un "colchoncito" que, como bien matizó, apenas le serviría para una entrada inmobiliaria con los precios de hace una década.

Más allá de las polémicas fáciles, los actores presentaron Barrio Esperanza, una comedia social ambientada en un colegio que pretende poner en valor la educación y las segundas oportunidades. La serie, que cambió su nombre original para distanciarse de la mítica Aída, sitúa a Mariona en el centro del cartel, algo que a la actriz parece generarle conflicto. "Tengo demasiada presencia... me despierta un poco el síndrome del impostor", confesó Terés ante el cartel promocional. Una inseguridad que Alejo Sauras intentó mitigar elogiando su trabajo: "Es la prota absoluta y está que se sale", recordando que, a menudo, los intérpretes son sus jueces más crueles.