Jessica Bueno, sobre Kiko Rivera: "No me merezco que se refiera a mí de manera despectiva"

Jessica Bueno ha decidido romper su silencio después de las polémicas declaraciones que ofreció Kiko Rivera recientemente en el programa De Viernes. Durante su intervención televisiva, Rivera habló sin ningún tipo de filtro sobre su situación personal, haciendo alusión tanto a Irene Rosales como a la propia Jessica, empleando unos términos que han generado un notable revuelo mediático. Lejos de avivar el conflicto o adoptar una postura beligerante, Jessica ha aprovechado su participación en El Tiempo Justo para aclarar la situación y, sobre todo, delimitar de forma estricta la naturaleza del trato que mantiene hoy en día con el padre de su hijo mayor.

Según ha relatado con total serenidad, no fue consciente de la entrevista en tiempo real. "Lo poco que he podido ver es porque me etiquetaban en vídeos", ha explicado, detallando que se encontraba en la provincia de Huelva descansando junto a sus hijos con motivo de la Semana Santa. Fue en ese momento de desconexión cuando comenzaron a llegarle incesantes mensajes a través de las redes sociales. "Estaba en la hamaca tan tranquila y veo los mensajes de Instagram y todo el mundo diciéndome su opinión. No le dejaban muy bien parado", ha recordado Bueno, quien confiesa que al comprobar las imágenes se quedó totalmente desconcertada sin llegar a comprender lo que estaba ocurriendo en el plató.

Frente a las especulaciones, la modelo ha querido subrayar que siempre ha tratado de mantener un perfil discreto y que su comunicación con el hijo de Paquirri es estrictamente cordial y centrada en su hijo en común. En este sentido, ha sido tajante al desmentir cualquier otro tipo de vínculo: "No tenemos una relación personal de hablar de nuestras vidas, nada más. Nuestro hijo tiene trece años, ya no hace falta ni hablar por teléfono ni vernos".

La decepción de la andaluza es evidente, especialmente por las formas empleadas. "No me merezco que se refiera a mí de manera despectiva", ha lamentado, asegurando que el tono utilizado por Rivera no venía a cuento. De hecho, ha querido marcar distancias recordando que no forman parte del mismo núcleo familiar. "Nosotros no somos familia, solo nos une nuestro hijo. Me preocupa verle hablando tan enfadado, porque creo que solo se perjudica a sí mismo", ha razonado. Pese a todo, ha dejado claro que jamás iniciará una guerra pública contra él ni hablará mal del padre de su primogénito.

Para intentar zanjar el asunto, Jessica Bueno dio el paso de comunicarse directamente con él durante el fin de semana. "Le dije: 'Kiko, tú entiendes que también me expones a mí cuando hablas en esos términos, ¿verdad?' Me entendió... en parte", ha revelado. La intención de esta llamada no era otra que buscar una postura conciliadora y pedirle que considere el impacto de sus palabras en el menor.

En un gesto llamativo, la modelo no ha dudado en salir en defensa de Irene Rosales, quien también fue objeto de los dardos de la entrevista. "No creo que Kiko esté siendo justo con ella", ha sentenciado. A su juicio, al margen de los problemas de pareja, Rosales merece un respeto. "Solo por los años que se han dedicado el uno al otro hay que guardar respeto público, porque hay unas niñas", ha reflexionado. Además, ha tenido palabras de afecto para la hija menor de Rivera y Rosales, valorando que es "adorable y buena con los niños", y recordando que "los que somos padres lo único que valoramos es que la persona que entra en la vida de nuestros hijos sea buena y les trate con cariño".

Finalmente, haciendo gala de una gran madurez, Jessica Bueno ha asegurado estar "curada de espanto" ante este tipo de salidas de tono. No exige disculpas públicas ni busca alargar la controversia. "A mí me da igual lo que haga con su vida. Yo sé cuidarme sola, no necesito que nadie se preocupe por mí", ha concluido de manera rotunda, reafirmando su total independencia y su deseo de cerrar este capítulo de forma definitiva.