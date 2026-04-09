El conflicto que hoy vuelve a situar a Amador Mohedano bajo el foco de la justicia tiene sus raíces en un caluroso julio de 2013, un verano que marcó un punto de inflexión irreversible en la crónica social española y en la estabilidad de la familia Mohedano-Benito. En aquel entonces, Amador residía en el ático de Chipiona mientras su matrimonio con Rosa Benito se desmoronaba bajo el peso de meses de crisis televisadas en el extinto Sálvame. Fue en ese escenario donde unas fotografías captaron al hermano de Rocío Jurado en actitud cómplice y muy sexi con la vedette valenciana Kelly Mor.

Las imágenes, que mostraban a la artista con escasa ropa en la terraza de la vivienda —el inolvidable tanga rojo—, no solo sugerían un romance clandestino, sino que actuaron como el detonante definitivo para que Rosa Benito, desde el plató de La Fábrica de la Tele, anunciara una separación que paralizó al país. Amador siempre mantuvo la tesis de la encerrona, acusando a la vedette de orquestar un montaje para ganar notoriedad, una defensa que el tiempo parecía haber sepultado en el olvido hasta ahora.

Sin embargo, el pasado nunca termina de pasar para el exrepresentante, quien este jueves ha tenido que personarse en los juzgados de Sanlúcar de Barrameda para enfrentarse a las consecuencias legales de sus palabras. Kelly Mor, cuyo nombre real es Raquel, decidió emprender acciones legales contra él por injurias y vulneración del derecho al honor, exigiendo una rectificación pública y una indemnización económica de 10.000 euros. Lo que se esperaba como un acto de conciliación para evitar un proceso más farragoso terminó en un rotundo fracaso. A pesar de que Amador llegó a la cita con una sonrisa desafiante y bromeando con la prensa sobre su inalterable estado de ánimo —a pesar de sus conocidos apuros con la Agencia Tributaria—, su actitud cambió radicalmente tras cruzar el umbral del juzgado.

La ausencia de la demandante, que delegó el trámite en su procurador Antonio Gálvez, no suavizó el encuentro. En el interior de la sala, Amador se mostró inflexible, oponiéndose punto por punto a las tres condiciones impuestas por la otra parte: reconocer la falsedad de sus acusaciones de montaje, admitir el daño causado y abonar la cuantía solicitada. Esta negativa frontal ha cerrado la puerta a la vía amistosa, dejando el camino expedito para la interposición de una querella criminal. A su salida, el semblante de Mohedano ya no reflejaba la distensión inicial; esquivo y con un escueto "ya veremos", abandonó el lugar dejando tras de sí la confirmación de que el enfrentamiento se recrudecerá en instancias superiores.

Desde el entorno legal de la vedette se lamenta la falta de predisposición del hermano de La más grande, subrayando que la intención original era agilizar el proceso mediante la buena fe. Al no existir acuerdo, el despacho de abogados en Madrid ya prepara la formalización de la querella que promete devolver a Amador a los tribunales, esta vez bajo una presión mucho mayor. Lo que comenzó hace más de una década como un escándalo de faldas en una terraza de Cádiz, se ha transformado hoy en una batalla judicial de incierto desenlace que amenaza con desestabilizar aún más la ya precaria situación económica y personal de uno de los rostros más mediáticos de la prensa del corazón.