Luitingo carga contra Jessica Bueno por el acoso de sus fans: "Para mí estás muerta"

El actual momento sentimental de Jessica Bueno junto a Roberto Mendoza se ha visto ensombrecido por la acumulación de conflictos con sus exparejas. Por un lado, las recientes declaraciones de Kiko Rivera, padre de su hijo mayor, en el programa ¡De Viernes! de Telecinco. Por otro, la inesperada e incendiaria intervención televisiva del cantante Luitingo, con quien finalizó su relación a principios del presente año.

En el caso del hijo de Isabel Pantoja, este arremetió contra la exconcursante de Supervivientes por la cercanía que ha mostrado con Irene Rosales tras su separación matrimonial. Aunque eludió entrar en detalles profundos, el músico subrayó que carece de cualquier tipo de vínculo con ella, refiriéndose en un tono distante a "la señorita Jessica Bueno" y asegurando ser indiferente a sus acciones. Ante esto, la maniquí ha respondido apelando a la necesidad de mantener una relación "cordial" por el bienestar del menor que comparten.

Sin embargo, el frente más beligerante se ha abierto con el intérprete sevillano, quien ha decidido romper su silencio tras meses aguantando mensajes de odio por parte de los seguidores de su expareja. Para canalizar su hartazgo, ha compuesto un tema musical titulado Haz lo que te dé la gana, con el que pretende responder a los constantes insultos y descalificaciones que inundan sus perfiles públicos a diario.

"Debido a que después de un año y pico sigo recibiendo insultos y cosas horribles por comentarios y mensajes directos, tengo que bloquear a mucha gente a diario", explicó el artista en su cuenta de Instagram. En su comunicado, ironizó sobre la magnitud de los ataques recibidos, afirmando que si personajes históricos como Herodes o Pilatos estuviesen vivos, él habría sufrido un destino peor debido al daño que algunos le acusan de haber infligido. La letra de su composición busca dirigirse a quienes enfrentan situaciones de acoso frente a individuos que solo buscan "herir, molestar e intentar reventar vidas ajenas".

Pese a que la propia modelo intervino en el espacio El tiempo justo para desmarcarse de estos ataques y solicitar a sus incondicionales que pasen página, el vocalista de Operación Camarón no dudó en entrar en directo por teléfono para mostrar su profunda indignación. Durante la llamada, lamentó que se le haya desvalorizado constantemente frente a la figura de su exnovia, a la que sus acérrimos seguidores elevan a la categoría de "diosa", según relató el propio afectado.

El sevillano dejó claro que su única acción fue dar por terminada una etapa sentimental, subrayando que no ha comercializado con su ruptura ni concedido exclusivas. "No te deseo el mal, pero para mí estás muerta. Yo lo que he sufrido en mi casa lo sé yo y lo sabe mi familia, nosotros tenemos dignidad y palabra", sentenció de forma tajante. Poco después de esta intervención, culminó su enfado con un enigmático mensaje en internet: "Las mentiras tienen las patitas muy muy muy cortitas".