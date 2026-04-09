El pasado domingo 5 de abril falleció a los 90 años el abogado, diplomático y capitán de navío Francisco Segrelles Girona. Su muerte se produjo tras un tiempo alejado de la vida pública, como consecuencia de diversos problemas de salud derivados de su avanzada edad. La noticia, que no ha trascendido hasta mediados de esta semana, supone una dolorosa pérdida para su entorno más cercano, en especial para su esposa, Paloma de Arenaza, y sus dos hijos, Íñigo y Paloma Segrelles.

Huyendo de los grandes actos multitudinarios y las capillas ardientes de carácter público, la familia ha optado por despedirse de él en la más estricta intimidad en el Tanatorio de La Paz en Madrid. Durante los últimos días, únicamente su viuda, sus hijos, sus nietos y el círculo de amistades más estrecho han estado presentes en el velatorio y posterior entierro, buscando el recogimiento necesario en unos momentos tan difíciles para sus allegados.

A pesar de esta discreción inicial, se espera que en las próximas jornadas se oficie un funeral en su memoria en una céntrica iglesia de la capital de España. Este acto religioso permitirá que todos aquellos miembros de la alta sociedad madrileña, así como personalidades de los círculos literarios y políticos que compartieron vivencias con él, puedan rendirle un último homenaje y acompañar a la familia Segrelles, reconocida en toda la nación por su intachable trayectoria.

Francisco Segrelles fue durante décadas un rostro muy querido y respetado en Madrid, siempre al lado de su esposa, actual presidenta de honor del Club Siglo XXI, institución de la que su hija Paloma es vicepresidenta. El delicado estado de salud del abogado ya le impidió asistir recientemente a los actos conmemorativos por el cincuenta aniversario de este emblemático foro de encuentro, debate y pluralidad política, una cita muy señalada que contó con la asistenciar del rey Felipe VI.

El legado de la familia Segrelles está íntimamente ligado a la promoción de la cultura y el debate de ideas en nuestro país. A través de su labor en las distintas instituciones y foros, han contribuido a fomentar un espacio donde líderes de distintas sensibilidades pueden dialogar en un marco de respeto a la libertad. La figura del fallecido siempre supuso un apoyo fundamental en la consolidación de estos proyectos, manteniendo un perfil prudente pero indispensable para el éxito de las convocatorias.