Roca Rey y Rosalía, vecinos en la nueva milla de oro de Madrid, el Paseo Pintor Rosales

La paciencia es un don y más en cuestiones inmobiliarias. Dos años ha tardado el torero peruano Andrés Roca Rey en encontrar su vivienda ideal, y parece que por fin la ha localizado.

Según hemos podido saber en la Crónica Rosa de Es La Mañana de Federico, el maestro llevaba ya varios meses buscando piso en la capital y por fin ha encontrado la residencia perfecta. No le ha importado que el mercado inmobiliario esté disparado y que la escalada de precios sea prácticamente diaria. Tenía muy claro lo que quería y sobre todo la zona en la que lo quería. Y finalmente lo ha conseguido.

Roca Rey pasará a formar parte de la lista de vecinos ilustres que desde hace años habitan en el Paseo del Pintor Rosales, una de los lugares más codiciados de Madrid. Ubicada en el barrio de Argüelles, esta calle tiene la ventaja de ser una vía despejada y tranquila con vistas espectaculares al Parque del Oeste e incluso a la Casa de Campo si se elige un piso elevado.

La de Roca Rey cumple con ese requisito. Se trata de una casa en altura que le permitirá disfrutar de este pulmón de la capital de España. No ha optado por el Barrio de Salamanca, refugio de venezolanos y mexicanos pudientes, y tampoco ha escogido La Finca, retiro de las grandes fortunas. El metro cuadrado en la zona del Pintor Rosales supera los 10.000 euros y los pisos suelen ser residencias señoriales de techos altos y estancias majestuosas construidas en los años 50. En los últimos años además la zona ha vivido un proceso de modernización con el desembarco de establecimientos como la heladería La Romana o la neotasca Hermanos Vinagre.

Vecinos ilustres

El torero de Perú contará con numerosos vecinos ilustres, entre ellos varios toreros y ganaderos. Entre ellos el que fuera su apoderado y artífice en buena parte de su éxito, el matador Roberto Domínguez, casado recientemente tras años de relación con la presentadora Elena Sánchez.

Los Lozano, los Teruel e incluso Victoriano de la Serna han tenido residencia en esta calle de Madrid. La hija de este último, Paloma Cuevas, tiene un piso en esa calle en el que su novio, Luis Miguel, ha llegado a celebrar alguno de sus cumpleaños.

También Pedro Almodóvar, Mariola Orellana y el cantante de Ketama Antonio Carmona, la actriz Anabel Alonso, el periodista Pedro Piqueras o la modelo Eugenia Silva. De hecho el padre de sus hijos, Alfonso de Borbón, suele practicar deporte en el parque que hay al lado.

La última en comprar casa allí podría ser Rosalía. Según ha contado Diez Minutos, la cantante estaría a punto de cerrar la adquisición de un tríplex con acceso desde la calle en el que instalaría su propio estudio.