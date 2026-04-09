Yolanda Díaz, a los tribunales por acusar a Julio Iglesias de abusos sexuales

La mexicana Laura Rodríguez, ha comentado en YouTube diferentes correos que han salido a la luz sobre el caso Epstein y que involucrarían al rey Federico de Dinamarca, citándole a fiestas con palabras claves, incluso citando al expríncipe Andrés diciendo que "Andrew le había dicho que eran unas fiestas muy locas". Entre estos correos, también le pide opinión a Epstein sobre una crisis matrimonial que estaría atravesando con la reina Mary. ¿Se avecina crisis en otra Corona europea?

Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional RN francesa, aparece en la portada de Paris Match con María Carolina de Borbón-Dos Sicilias Se conocieron el mayo y han sido retratados en Córcega. El tiene 30 años, y ella 22 y es ahijada de Inés Sastre.

Yolanda Díaz tendrá que acudir a declarar el 19 de mayo por presuntas injurias contra Julio Iglesias, como informamos en Libertad Digital. La Sección Civil del Tribunal de Instancia nº 58 de Madrid ha admitido a trámite la demanda presentada por el cantante contra la vicepresidenta Díaz por haberle acusado en diferentes declaraciones de ser un abusador sexual, y donde Díaz tildaba de "escalofriantes" los "testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias": "Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente". La comparecencia será el 19 de mayo a las 09:30

Según hemos podido saber en la Crónica Rosa de Es La Mañana de Federico, Roca Rey llevaba ya varios meses buscando piso en la capital y por fin ha encontrado la residencia perfecta, concretamente en el Paseo del Pintor Rosales. Se trata de una casa en altura, y donde el metro cuadrado en la zona supera los 10.000 euros. El torero tendrá como vecinos a los Lozano, los Teruel e incluso a Paloma Cuevas, tiene un piso en esa calle en el que su novio, Luis Miguel, ha llegado a celebrar alguno de sus cumpleaños. La última en comprar casa allí podría ser Rosalía.

Mañana se sienta Kiko Rivera en ¡De Viernes!, aunque tanto Irene Rosales como Jessica Bueno no han estado calladas después del polémico scoop de Kiko donde no dejaba demasiado bien a las madres de sus hijos. Jessica, ha sido diplomática diciendo que ha defendido su relación cordial que se ha limitado a saber de su hijo.

María del Monte, mientras tanto, ha estado más diplomática con la prensa tras la publicación de sus fotos con Chabelita, y ha preferido no comentar la publicación, y ha reiterado que la apoya en su soledad, que ya es bastante. "Conmigo ha contado siempre y va a seguir contando", ha dicho, y ha añadido que Chabelita "es una niña muy buena".