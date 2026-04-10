Álvaro Muñoz Escassi habla de María José Suárez y Sheila Casas: "Claro que las quiero"

Alejado del foco mediático desde hace bastantes meses, Álvaro Muñoz Escassi ha vuelto a reaparecer ante la prensa para hacer balance de su actual momento personal. Tras disfrutar de su soltería a raíz de la sonada ruptura con Sheila Casas en el verano de 2024, así como la polémica separación de la modelo María José Suárez un año antes debido a una supuesta deslealtad, el conocido jinete ha querido zanjar cualquier tipo de especulación sobre sus sentimientos actuales y su actitud ante el pasado.

Durante la presentación del último libro Honrar a la vida, escrito por Tati Ballesteros, el andaluz se confesó a corazón abierto sobre su renovada filosofía vital tras los recientes reveses sentimentales y personales. "No hay que arrepentirse de las cosas que uno ha hecho porque no sirve para nada", explicó con serenidad, incidiendo en que lo verdaderamente esencial es aprender de la experiencia acumulada a lo largo de los años para no volver a cometer los mismos errores en un futuro.

"Yo no me quedo atascado en mis sentimientos ni en lo que no tiene solución", continuó asegurando a los periodistas congregados en el evento. Para el deportista, la clave del bienestar emocional reside en mirar hacia adelante: "La vida consiste en avanzar y superar los múltiples obstáculos", evitando quedarse anclado en el rencor o "haciendo un drama 20 años después" por situaciones que ya no se pueden cambiar.

Esta mentalidad conciliadora y madura quedó patente poco después, durante la multitudinaria fiesta de cumpleaños del artista Juan Peña. Aunque la propia María José Suárez declinó asistir en el último momento, supuestamente para evitar un incómodo reencuentro público, Muñoz Escassi restó importancia a las posibles tensiones. "A ver, como gustarme no lo hubiera llamado, pero te quiero decir que no pasa nada si me encuentro a María José", afirmó ante las preguntas de los reporteros. Argumentó que, a sus 52 años, es completamente normal cruzarse con personas que han formado parte de su vida y que, por su parte, "está todo bien, si no hay ninguna aspereza".

Lejos de alimentar cualquier tipo de controversia o polémica en las revistas del corazón, el jinete fue rotundo respecto al gran afecto que aún guarda a sus exparejas más recientes. "Yo a Sheila la quiero mucho, y a María José Suárez también. Coño, claro que la quiero, he compartido mucho tiempo con ella", admitió con total sinceridad. Asimismo, quiso dejar claro que no es de esas personas que pasan repentinamente del amor al odio tras una ruptura, reconociendo que, a pesar de que las relaciones terminen mal y se pierda el contacto diario, el profundo cariño de lo vivido "siempre" permanece inalterable.

Finalmente, el protagonista de la noticia también tuvo tiempo para opinar sobre la comentada relación sentimental entre la actriz Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, la cual está marcada por una notable diferencia de edad de 22 años. El jinete se mostró completamente a favor de la libertad amorosa y apoyó las palabras previas de la hermana de Mario Casas sobre este mismo asunto: "Si tú con la persona que estás te identificas, sientes lo mismo, vivís las mismas cosas, estáis en la misma onda, da igual la edad". Sentenció, de manera tajante, que cada individuo debe ser libre de estar "con el que le dé la gana".