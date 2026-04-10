Juan Peña celebra su cumpleaños y presenta su último trabajo rodeado de amigos

Juan Peña quiso reunir a sus amigos para presentar su último trabajo, dedicado a Madrid, celebrar su cumpleaños y estrenarse como DJ. Una noche completa en la que la Sala Kapital estuvo a rebosar como en sus buenos tiempos.

"Estoy feliz, cumplo 46 años, llevo en la música 25, y viviendo en Madrid, 22. Esta noche es muy especial. Como es sabido, soy de Jerez de la Frontera y ese duende me lo da mi tierra. Siempre tengo muy presente que Madrid me abrió sus puertas de par en par, y mi gratitud es inmensa. A los pocos días de llegar conocí a Leonardo DiCaprio, a Isabel Preysler. Actué en el desaparecido Café de los Artistas y cuando mi madre vio la gente haciendo cola para entrar, ¡le dio un mareo que tuvo que ir el Samur! Llevaba poco más de un mes, y en seis meses ya tuve la oportunidad de trasladarme a vivir a La Moraleja, porque al principio estuve en la Plaza de Castilla", comentó.

Juan Peña y su mujer, Sonia

"Yo tenía muy claro que quería ser como 'Los del Río', actuar en fiestas privadas, y afortunadamente lo he conseguido. Rindo homenaje a Madrid con este trabajo que presento, De Madrid al cielo. En este tema cuento mi salida de Jerez y mi llegada a Madrid. Lo hemos compuesto Juan Santos, el hijo de el Pescadilla, y a la guitarra su hijo Juan Diego Santos. Soy un luchador y tengo la enorme suerte de tener a Sonia, mi mujer, conmigo; llevamos 13 juntos y algún día nos casaremos, y nuestro hijo Tristán ya ha cumplido 10 años. No me puedo quejar ni mucho menos", así me lo contó emocionado.

Juan tenía una sorpresa preparada, que era su estreno como DJ, pinchando temas de Los Chichos, Los Chunguitos, Niña Pastori y demás en flamenco house. En unos días presenta en Saint-Tropez su nuevo tema y después Santo Domingo y Miami.

Muchos amigos del cantante quisieron acompañarle, como Ángela Martínez-Almeida, hermana del alcalde de Madrid, Manu Tenorio, Carlos Latre, que llegó acompañado de su mujer; Agustín Bravo, María Ángeles Grajal con su hijo Jacobo; Arancha de Benito, Álvaro de Marichalar y la sorpresa de la noche, la pareja formada por Alexia Rivas y Carlos Sánchez, exmarido de Luján Argüelles. Tampoco se quisieron perder la cita Miriam Yébenes y su marido Raúl, Álvaro Muñoz Escassi, Cristina Yanes, Santi Carbones, Raquel Rodríguez y Esther del Prado, entre otros.