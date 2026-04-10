Ilia Topuria habla en 'El Hormiguero' sobre su separación: "Es muy duro que de repente cambie todo"

Ilia Topuria ha reaparecido en El Hormiguero para confirmar que su vida vuelve a la normalidad. Tras un periodo alejado del deporte debido a su convulsa separación de Giorgina Uzcategui, el campeón de la UFC prepara su regreso. Topuria se enfrentó a una demanda por presunta violencia de género a finales de 2025, una acusación que negó de forma categórica y que enmarcó en un intento de extorsión.

La situación judicial se resolvió el pasado mes de febrero, cuando trascendió que su expareja había retirado la demanda tras alcanzar un acuerdo extrajudicial. Este pacto establece un convenio regulador para las visitas de la hija que tienen en común, que cumplirá dos años el próximo mes de julio. Una vez cerrado este difícil capítulo, el deportista ha vuelto a centrar todos sus esfuerzos en la competición profesional.

El esperado regreso al cuadrilátero tendrá lugar el próximo 14 de junio en la Casa Blanca, en el marco de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos. Ante más de 5.000 invitados, el hispano-georgiano medirá sus fuerzas contra el estadounidense Justin Gaethje, en un combate que ha generado una inmensa expectación en el mundo de las artes marciales mixtas y el boxeo.

Durante su entrevista en El Hormiguero, Topuria conversó con Motos —con quien mantiene una estrecha amistad— sobre el impacto emocional de esta etapa. El luchador confesó que sentir que todo se rompía fue una experiencia difícil de asimilar. "Me cambió de la noche a la mañana. No eres consciente de las cosas hasta que te toca", admitió, señalando que frente a lo que no puede controlar prefiere aceptar la realidad y mirar hacia el futuro.

El deportista hizo especial hincapié en el dolor que le produjo la separación de sus hijos. Además de la niña que comparte con Uzcategui, Topuria es padre de un niño de seis años fruto de una relación anterior. "Es muy duro estar acostumbrado a despertarte por la mañana con tus hijos y verlos y que de repente te cambie todo", reconoció de forma abierta. Pese a las adversidades, aseguró que ha logrado mantenerse firme en todo momento.

A modo de reflexión, el campeón admitió que debió haber escuchado las advertencias de su entorno familiar sobre su expareja. "Las madres ven cosas que nosotros no", lamentó, dejando entrever que desoyó los consejos de su progenitora. Finalmente, criticó que se utilice a los menores en los procesos de ruptura: "Cuando se involucran emociones, se quiere castigar a la otra parte aprovechando a los niños". Para el luchador, la prioridad debe ser mantenerlos al margen para facilitarles la vida.