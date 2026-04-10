Irene Rosales, sobre la próxima entrevista de Kiko Rivera: 'Espero que por lo menos las formas no las pierda'

Continúa la guerra de declaraciones entre Kiko Rivera e Irene Rosales después del scoop de la semana pasada y de la segunda parte de la entrevista que va a tener lugar esta noche en ¡De Viernes!

Irene ha vuelto a hablar en el programa El Tiempo Justo para intentar calmar la situación y con ganas de finalizar esta guerra de declaraciones, señalando que "he optado por finalizar esto de alguna manera, porque creo que alguno de los dos debemos poner el fin. A pesar de lo que pueda decir mañana, yo estoy feliz con mi vida con el compañero que he elegido. Estoy tranquila respecto a lo que pueda decir porque si me altero al final podemos entrar en una guerra todavía peor", ha indicado. "Es lo mínimo y lo que se merecen mis hijas. A pesar de lo que pueda comentar, mis hijas se merecen ese respeto. Si vamos a más es echar leña al fuego y los límites se están pasando", ha dicho con pena.

Asimismo, y de cara a la entrevista, Irene ha señalado estar muy tranquila aunque le gustaría que Kiko no vuelva a caer en ciertos ataques que le han valido numerosas críticas tanto en redes sociales como en medios de comunicación, deseando que "por lo menos las formas no las pierda".

También aprovechó para aclarar una frase que dijo la colaboradora cuando admitió sentirse una "imbécil por haber aguantado tanto", confesando que "me he sentido imbécil porque yo no sabía que mi matrimonio iba a acabar de esta manera, con esta guerra, porque yo siempre he considerado que me he portado muy bien".

Cuando vio unas imágenes en las que Kiko reaccionaba riéndose ante las declaraciones de Irene, esta intentó quitarle hierro diciendo que "creo que a él todo lo que diga yo ahora mismo le va a parecer de chiste".

Para finalizar, Irene habló sobre las palabras de Jessica Bueno, en las que admitía que Kiko no había sido justo con Irene; reconoció que no tendrá ningún problema en volver a coincidir con Jessica. "No hay ningún problema. Lo que tenemos en común es que tenemos el mismo padre para nuestros hijos, y estoy supersegura de que las dos queremos lo mejor para nuestros hijos".