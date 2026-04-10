Jesulín desvela quién le animó a ir a 'Tu cara me suena': "Hazlo, que no te vas a arrepentir"

Jesulín de Ubrique regresa al ámbito musical tres décadas después de su participación en el Festival de Benidorm de 1996 con la canción 'Toda, toda, toda'. Su incorporación se produce como concursante de la nueva edición de Tu Cara me Suena, que Antena 3 estrena este viernes.

En esta edición, el diestro comparte cartel con Sole Giménez, de Presuntos Implicados; los cantantes JKBello y María Parrado; el tenor Martín Savi; la actriz Cristina Castaño; la humorista Leonor Lavado; y el integrante de Ojete Calor Aníbal Gómez, entre otros.

El estreno como Melendi

En su primera actuación, Jesulín de Ubrique se pondrá en la piel de Melendi, según ha avanzado el propio programa. El participante ha explicado durante la presentación que su vuelta al canto le resulta inesperada. "Es una cosa extraña, porque decidí colgar los bártulos del cante y da la casualidad de que después de 30 años vuelvo a cantar. Tenía el mundo de la música más que olvidado porque no me benefició absolutamente nada en mi profesión y quedó en un segundo plano", ha señalado.

"Pero bueno, he terminado mi carrera como profesional, como torero, y soy una persona muy activa y me gusta hacer muchas cosas. Posiblemente, lo que menos me imaginaba que podía hacer era lo de poder volver a cantar, pero por lo menos intento hacer lo mejor que puedo cuando tengo que interpretar a alguien", añadió.

Recuerdos y motivación

La participación en el formato ha estado motivada, según ha explicado, por recomendaciones de personas cercanas al programa. Entre ellas ha citado a Bertín Osborne y a César, de Los Morancos, quienes participaron en ediciones anteriores o colaboraron en el formato.

"Cuando me lo propusieron, le pregunté a Bertín –participante de la última edición del programa– que qué tal la experiencia y me dijo: 'Hombre, yo al principio lo pasé...'. Porque claro, entiendo que a lo mejor al ser cantante y tener que imitar a otro pues tienen sus dificultades, ¿no?, pero me dijo: 'Hazlo, que no te vas a arrepentir'", ha relatado.

"Y después coincidí con César, de Los Morancos, y me dijo: 'Hazlo, tío, que eso es la puta polla, lo vas a pasar...'. Y ya fue el que me lancé para adelante, ¿no?, y la verdad es que no se han equivocado. Me estoy sorprendiendo hasta yo", ha asegurado Jesulín.