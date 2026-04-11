Cumple 90 años este 28 de marzo Amancio Ortega, el hombre más rico de España y uno de los que llegó a ser uno de los cinco en todo el mundo con mayor patrimonio, como en su día registró la revista Forbes, que, a día de hoy y teniendo en cuenta las fluctuaciones constantes que existen a través de los vaivenes de la Bolsa y otras circunstancias, se eleva a 147.600 millones de euros. De qué manera ha llegado a esta posición es algo sorprendente, dados sus modestos orígenes.

No mucho se sabe de Amancio Ortega, porque así lo decidió él mismo. Apenas se ha dejado fotografiar, desde luego no posando. Su extraordinaria vida está envuelta en un gran misterio, lo que parece contradecirse con su carácter sencillo, una vida discreta, sin aparentar lujo alguno. Claro está que dispone de muchas comodidades, mas procura pasar inadvertido allí donde se encuentre.

Cuando a su madre no la fiaban en las tiendas

La creencia de que Amancio Ortega es gallego tiene sus razones, pero es incierto que viniera al mundo en tan querida región, sino en un pueblo leonés, de poco más de mil habitantes, Busdongo de Arbas, donde vivió apenas tres meses. Por el oficio de su padre, ferroviario vallisoletano, la familia Ortega vivió en distintos lugares, luego en Tolosa (Guipúzcoa) y finalmente en La Coruña, que es donde ha transcurrido casi toda su vida.

No pudo estudiar mucho Amancio porque se puso a trabajar siendo adolescente. Tenía doce años cuando, saliendo de la escuela, fue con su madre a comprar en una tienda de ultramarinos. El muchacho que era todavía no ha olvidado lo que le dijo a su madre el dueño: "Señora Josefa, lo siento, pero ya no puedo fiarle más de lo que me debe todavía".

Así es que desde aquel día Amancio Ortega se dijo para sí que esa situación no iba a ser de entonces en adelante. Dejó la escuela para siempre y encontró trabajo en una camisería. A los diecisiete años se marchó a un comercio de los mejores de La Coruña, La Maja. Allí trabajaría la que luego fue su primera mujer, Rosalía Mera Goyenechea, casándose en 1966. Como quiera que Amancio nunca habla de su vida privada, nada más podemos añadir sobre ese matrimonio salvo que, con el tiempo, Rosalía se hizo millonaria como él ya cuando habían fundado la empresa Inditex. Tuvieron dos hijos, Sandra (1968) y Marcos (1971), afectado por una parálisis cerebral.

Convertido en pequeño empresario

Amancio Ortega ya tenía una gran experiencia tras su paso como empleado en varias tiendas, la que entre otras cosas le había permitido mantener contactos con fabricantes catalanes de tejidos. Así que se despidió de su último trabajo de dependiente para, en 1963, fundar su propia empresa, muy animado y emprendedor con las dos mil quinientas pesetas que consiguió por un crédito bancario. Esa empresa llevaba por nombre Goa Confecciones, que correspondía a las primeras letras de su apelativo y apellidos, sólo que al revés: Amancio Ortega Gaona. Un decenio más tarde aquel negocio iba viento en popa y a toda vela. Y todo por algo sencillo: fabricaba albornoces, las recordadas batas de boatiné, que fueron un éxito para familias de modesta condición. Amancio, de inteligencia preclara para los negocios, había puesto la primera piedra para más tarde crear su fabuloso imperio textil, a base de reunir vendedores, fabricantes y distribuidores en su organigrama empresarial.

Siempre ha querido vestir a la mujer de clase media

Llegado 1975, Amancio Ortega creó Zara, una primera tienda en La Coruña, de las centenares que luego se abrieron en las más importantes capitales del mundo. Eran importantes los diseños, sobre todo para vestir a mujeres de clase media, nada de lujos. Todas las temporadas esa cadena de tiendas ofrecerían modelos que nunca volvían a repetirse siguiendo las tendencias que imperaban en el mundo de la moda. Se servía de empleadas sobre todo viajando por varios países para enterarse de qué tipo de ropa, tejido, color y, sobre todo estilo, diseño sorprendieran a su clientela. Y lo más importante: a precios muy ajustados, por debajo de lo que se comercializaba entonces en ese tipo de negocio.

A las puertas del nuevo siglo Amancio Ortega fundó Inditex, su empresa matriz, que fue diversificando no solo con la ya acreditada marca Zara, sino con otras ramificaciones como productos textiles para el hogar, entre otras.

Enamorado de otra mujer estando casado

En Inditex tuvo como inmediata colaboradora a quien era su esposa, Rosalía Mera, y ejecutivos de primera fila, elegidos previamente por su trayectoria profesional. Aunque con Rosalía tenía ese doble contacto en la sede de su empresa, situada en la localidad coruñesa de Arteixo, y en el hogar, cierto día se tropezó con otra empleada de rango que llamó su atención. Y estando todavía casado legalmente, comenzó a frecuentar a su reciente amistad, Flora Pérez Marcote, de tal modo que intimaron, ella quedó embarazada, Amancio se separó de Rosalía, quien disponía de un elevado paquete de acciones, iniciando una nueva vida hogareña. Tras fallecer Rosalía de forma repentina hace pocos años, Amancio pudo contraer un segundo matrimonio el año 2001 en el pazo de Drozo, una de sus muchas propiedades, en el pueblo de Cambre. Tiene también el pazo de Anceis, que la pareja frecuenta fines de semana y en verano. Con Flora tiene una hija, Marta Ortega, que ahora es presidenta de Inditex. Su madre tiene una galería de arte, poseyendo cuadros de gran valor.

Echa de menos no tener más estudios

Amancio Ortega sigue siendo un gran desconocido para los españoles. Ni siquiera advierten su presencia muchas veces cuando pasea con su esposa por la plaza de María Pita, en La Coruña, por ejemplo. Vive confortablemente pero no de forma ostentosa en un dúplex frente a la playa de Orzán, desde donde contempla las bravas aguas del Atlántico. Su día a día comienza a temprana hora: antes llegaba a Arteixo a las nueve de la mañana, ahora a las once. Delega en colaboradores de su entera confianza y en la sede de Inditex permanece a menudo hasta muy tarde. Dispone de comedor propio o, si no, acude a un restaurante cercano. Es buen gourmet, aunque se priva de alimentos para no subir más de peso. Lo importante en él es su conducta con sus centenares de empleados. Es generoso. Y el primero en aleccionarlos dando ejemplo de estar al frente de su imperio sin vanagloriarse de nada. Lamenta no haber podido estudiar más que cursos primarios, pero lo justifica diciendo que con trece años tuvo que ponerse a trabajar. Y no paró desde entonces su actividad laboral.

"Yo no soy nadie", le confesó a la excelente periodista Covadonga O'Shea, autora de un libro escrito a partir de muchas conversaciones con Amancio, hasta arrancarle esa y otras frases, aunque pocos secretos. Nada sobre su vida privada. Y ninguna concesión para aceptar reportajes gráficos. Tanto es así que renunció a aceptar una serie en un canal de televisión que pretendía difundirse por la cadena con el título Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara. En principio dio su conformidad, quizás solo de palabra, sin firmar autorización alguna. De ahí que acabó prohibiendo a Amazon Prime Video la grabación del proyecto. Ya estaban los guiones escritos y elegido el actor que iba a encarnar al empresario: Javier Gutiérrez. Cuando Amancio rompió las conversaciones habían transcurrido los seis meses de trabajo que Javier tenía previstos con la serie. Perdió otros contratos. Eso sucedía hace un quinquenio.

Un hipódromo para su hija

Amancio Ortega es un hombre sensible, se enfada, saca su genio, pero prevalece en él la bondad. Recuerda mucho a su madre. La llevó en su propio avión a Marbella y ella no hacía nada más que asombrarse de lo lejos que había llegado en la vida su "Cholito", como lo llamaba (mote procedente del País Vasco, partiendo del dicho "Pocholo").

De sus hijas, puede que la más mimada por Amancio sea la benjamina, Marta Ortega, a la que le proporcionó estudios en Suiza e Inglaterra. Conociendo la afición de la joven a los caballos, no vaciló en construir para ella un hipódromo, que está situado en Casas Novas, en una de las salidas de La Coruña, donde se celebran importantes pruebas hípicas. Allí es donde Amancio Ortega se solaza, orgulloso de ver disfrutar a Marta. Hay imágenes de ambos en las revistas del corazón, tomadas eso sí sin que él pose para ningún reportero. Pero es el único lugar donde han podido tomarse más imágenes suyas que en otros sitios, porque él se niega a acudir a eventos, fiestas u homenajes. Su modestia raya lo exagerado.

Sí, tiene avión propio. Le sirve para desplazarse fuera de España cuando sus negocios lo requieren. Posee un barco, bautizado como Valoria, el pueblo natal de su segunda mujer: con él navega por las Rías Bajas con su familia, sobre todo en verano, modo en que pueda inhibirse ante su activa vida empresarial. No se le verá vestir de etiqueta, porque no asiste a eventos que exijan esa prenda. Y suele ir, con el buen tiempo, en camisa blanca impoluta. Con una americana si la temperatura lo pide, pero sin corbata.

Y así de sencillo va por la vida este hombre que llegó en una ocasión a superar la fortuna de Bill Gates. Como su salida a Bolsa es siempre cambiante, en febrero último su patrimonio se estimaba en una cifra mareante: 114.943 millones de euros. Este año cobrará 3.234 millones en dividendos de Inditex, su empresa.

No hemos de olvidar que ostenta una fundación que lleva su nombre, a través de la cual ha destinado elevadas cantidades a las ONG y entidades sociales diversas. A varios hospitales les ha proporcionado costosos instrumentales y aparatos para la lucha contra el cáncer. Y esa filantropía de Amancio Ortega tan digna de admiración es contemplada por varios líderes izquierdistas para denostarlo. ¿Pero qué razones se pueden esgrimir en contra si un multimillonario cede importantes donaciones para el bien público?