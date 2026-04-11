Carla Benjumea y Antonio Domecq: la boda que une aristocracia y empresa en Sevilla

Pocos días después de la Semana Santa, y a tan solo una semana de que comience la Feria de Abril, Sevilla ha vivido un acontecimiento social, donde se han reunido algunas de las familias más destacadas de la aristocracia y del mundo empresarial: la boda de Carla Benjumea Porres y Antonio Domecq León.

La novia, Carla Benjumea, es la hija menor del expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea Llorente y de Blanca Porres Guardiola, que son también padres de Blanca, Alejandra y Felipe, mientras que el novio, Antonio Domecq León, es hijo de Rafael Domecq Solís y Rocío León Bohórquez.

La ceremonia religiosa ha tenido lugar en la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Después, los novios y sus invitados se han trasladado hasta la Casa Palacio Guardiola, situada en el corazón de Sevilla, donde se ha llevado a cabo el banquete y la posterior fiesta.

La novia ha llegado del brazo de su padre, luciendo un romántico vestido con cuerpo de encaje, escote barco y silueta estructurada, con velo, que escondía un moño bajo y pulido, y que se sujetaba con diadema joya con zafiros. Por su parte, el novio ha lucido el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Sevilla, y ha llegado a la ceremonia del brazo de su madre y madrina, muy elegante con vestido color marrón con escote pico y mantilla color crema a juego.