De por qué perdió los papeles con Irene Rosales o la reconciliación con su madre: así fue la entrevista de Kiko Rivera

Kiko Rivera se sentó en el plató de ¡De Viernes! para dar respuesta a todos los frentes que tiene abiertos, que no son pocos, para dar explicaciones y hablar sobre las duras palabras que pronunció en el scoop sobre su separación con Irene Rosales.

Kiko dio un paso atrás sobre lo ocurrido la semana anterior, y nada más entrar en el plató comentó: "Me arrepiento, por supuesto que me arrepiento. Al fin y al cabo, es importante mantener un respeto hacia la madre de mis hijos. Me arrepiento de las formas". Todo indica que hasta Isabel Pantoja le habría "leído la cartilla" después de ver cómo se refirió a Irene. Eso sí, Kiko se reafirma en todo lo que dijo. "Perdí los papeles, pero tengo mi razón", afirmó.

El motivo de su guerra con Irene Rosales

Unos cambios en el convenio y, sobre todo, la elección de unos días de la Semana Santa serían los motivos. "Irene decide escoger ella la primera parte de las vacaciones y dejarme a mí la segunda parte. Le comunico que, por favor, si existe la posibilidad de que me deje a mí la primera parte porque, aparte de que viernes y sábado tenía que trabajar, quería aprovechar esos días para llevar a las niñas a ver a la abuela, a Canarias. Me dice que no, que tiene un viaje programado con las niñas y que no puede cambiar los billetes. Insisto y me dice que no. Estaba viendo la Semana Santa con Lola y mi prima Anabel, y de repente me encuentro de frente a Irene con su pareja y sin las niñas. Me molesta, porque yo quería aprovechar esos días… y al final no hubo viaje. Soy un ser humano y cuando algo te sienta mal, al final estallo".

Pero lo que detonó el enfrentamiento fue la reacción de Irene Rosales cuando ignoró a Lola en una videollamada: "Mis hijas se llevan muy bien con Lola y en una de las videollamadas que hace Irene a mi teléfono, yo directamente lo cojo y se lo paso a Carlota. Y es que Carlota estaba precisamente con Lola. Entonces, Carlota le dice: 'Mira, mamá, que estoy aquí con Lola...'. Yo estaba escuchando y dije: 'Hostia, ahora es el momento de que Irene diga: ¡Hola, Lola, encantada! al igual que yo hice en el cumpleaños con Guillermo'. ¿Sabes lo que hizo Irene? Ignorarla".

"No odio a Irene, es molestia al máximo nivel con el convenio"

Kiko Rivera quiso dejar claro que el dinero nunca ha sido un problema. "En el momento en el que ella quiere cambiar el convenio para pedir más dinero, yo acepto la primera vez, acepto la segunda, la tercera, pero en la cuarta le digo: 'Oye, ya está bien, que el acuerdo ya está firmado'. Ahí es cuando le digo que voy a pedir una custodia compartida, asumiendo lo que venga, porque ya no quiero más cambios. ¿Sabes cuál es la respuesta de Irene? 'No, no, no. Lo dejamos como al principio, lo dejamos como al principio'. 'Ya había un preacuerdo firmado. Ya está bien, entérate bien de lo que es una pensión', aclara."

Cómo lo viven sus hijas Ana y Carlota

"No me atrevo a expresar lo que sienten mis hijas porque lo están viviendo a su manera. Para ellas, es su mamá y su papá, adoran a los dos y evidentemente, pues habrá algo dentro de sus cabecitas que no entiendan. A mí mis niñas me han dicho algo, imagino que a su madre también".

Asimismo, reconoció que tanto él como Irene no están actuando bien. "Creo que mis formas no ayudan al bienestar de mis hijas. No han ayudado. Pero creo que, aunque mis formas no han sido las más correctas, lo único que he querido expresar es que también la manera de actuar que está teniendo Irene, pues tampoco le viene bien a las niñas".

La reconciliación con Isabel Pantoja: ¿por qué ahora?

Kiko Rivera e Isabel Pantoja se han reconciliado tras años separados. Kiko explicó cómo sucedió todo y quién fue la persona clave en dicha reconciliación. "Era mi cumpleaños, Lola lo pasa conmigo en casa. Y yo me levanto triste. Me acordé de mi madre. En ese momento mi cabeza me dio un clic y decidí dar el paso".

Fue ahí cuando llamó a su prima Anabel Pantoja porque había borrado el número de su madre. "Escribo a mi prima Anabel para que me dé el teléfono de mi madre y fue ella la intermediaria para que pudiera hablar con ella. Yo estaba acojonado, porque he dicho cosas horribles y podía entender que mi madre me dijera que no quería hablar o que necesitaba su tiempo. Mi prima me dice: 'Voy a llamar y, con lo que me diga, te digo'. Yo pensaba que iba a tardar un montón en decirme algo. Y la conversación con mi madre sucedió esa misma noche".

Los detalles de la llamada

Kiko contó que no se echaron nada en cara y que hubo llantos. "Fue una conversación complicada porque durante los primeros minutos ninguno de los dos podíamos hablar. Ni hemos hablado de temas complicados, pero lo que más me gustó, es una cosa muy importante para mí, es que era mi madre. Ya sabéis que en alguna ocasión he dicho que sentía que hablaba con la artista y no con mi madre".

"Los días siguientes, hasta esta misma noche, sigo encontrando a mi madre y esa misma noche que hablé con mi madre, también hablé con mi tío (...) Para mí es importante que sea borrón y cuenta nueva. Es precisamente lo que quiero hacer con mi hermana".

Con Isabel Pantoja habla todos los días y mantiene el contacto con sus nietas. "Nos dijimos que nos necesitamos". Sobre el reencuentro con su madre, señaló que no va a tardar en ir a verla. "No me da miedo. Será un momento bonito, tal y como fue bonito el día que nos encontramos y nos fundimos en un abrazo cuando falleció mi abuela. Yo creo que ya he llegado a un punto de mi vida, y creo que en la vida de mi madre también, que los años que nos queden juntos, quiero estar bien".

"Mi hermana no me necesita para reconciliarse con mi madre"

Kiko también habló de la reconciliación que queda pendiente: la de su hermana Isa Pantoja. "No necesito que mi madre me diga nada para saber cómo se siente: incompleta. Algo que entiendo que estamos los tres. Hasta que los tres no nos demos cuenta de eso...", reflexionaba. "A mi hermana le escribo mensajes diciendo que quiero poder sentarme con ella donde ella quiera, de manera privada, en su casa, en mi casa, en un bar, donde quiera. Para intentar calmar y arreglar las cosas. Entiendo que mi hermana necesita su tiempo y yo se lo estoy dando. Sigo pensando lo mismo. Quiero sentarme con ella, quiero hablar. Pero claro, la respuesta es que no recibo respuesta".

La importancia de Lola García en su vida

En la entrevista reconoció que Lola García ha tenido mucho que ver en la reconciliación con su madre. "Empiezo a contarle a Lola, empiezo a hablar de cosas que antes no hablaba... De cómo eran mis veranos en Cantora, que para mí eran los veranos más felices del mundo, cuando iba a ver a mi madre a los conciertos. Y ahí empieza como mi corazón a sanar un poco. Hasta que decido dar el paso. Y no es que mi madre esté enferma ni mucho menos, pero teniendo ya setenta años, pues puedes tener lo que puede tener una persona con setenta años. Entonces, no es que Lola me incite, pero sí me da ese empujón que necesito y el empujón simplemente me lo da escuchándome".