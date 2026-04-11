El nieto de Simeón de Bulgaria estudia cultura china budista y es experto con 19 años en artes marciales

El matrimonio formado por Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo ha cumplido sesenta y cuatro años desde que celebraron su enlace en Madrid el 21 de enero de 1962. Una pareja que ha vivido desde entonces en España, salvo un corto periodo cuando sorprendentemente el monarca exiliado de su país pudo regresar a Sofía, elegido primer ministro en un régimen republicano. Padres de cinco hijos, han llevado siempre una vida discreta, muy familiar. Abuelos de once nietos, uno de ellos, Simeón Hassan, de diecinueve años, se ha revelado como un estudioso de la cultura china, en cuyo extenso país transcurre ahora buena parte del año, dedicado a conocer a fondo el budismo, entre otras experiencias, y a practicar las artes marciales, de las que ya ha dado muestras de ser todo un experto.

Acerca de sus abuelos, hacia los que siente mucho cariño, digamos que Simeón de Bulgaria fue el último zar, nacido en su capital, Sofía, en 1937. Abolida la monarquía, su familia se exilió en España, adonde llegó en 1951. La boda del heredero, Simeón, con Margarita Gómez-Acebo, hija de los marqueses de Cortina, tuvo en su día una discreta atención de los medios informativos. Tampoco la opinión pública estaba al tanto de quién era la novia, desde luego perteneciente a una destacada rama de la aristocracia madrileña. Y del novio sólo los muy enterados de la historia moderna podían conocer los avatares de los suyos cuando el régimen monárquico búlgaro fue eliminado.

Fue muy curiosa aquella unión nupcial, pues concurrieron en ella tres distintas ceremonias. La primera, en el propio domicilio de los prometidos, el de él, en la capital de España. Una segunda prolongación en Lausana, Suiza, como boda civil. Para finalizar en la iglesia rusa de Vevey, también en el país suizo, por el rito ortodoxo al que pertenecía el novio.

Por su cercanía a la Familia Real española, con el exmonarca fallecido, la madre de Simeón, Geraldina, elegante dama a la que conocimos en sus frecuentes apariciones en fiestas sociales, fue desfilando por las páginas de las revistas rosas. Lo mismo hicieron Simeón y Margarita. El rey Juan Carlos mantuvo una amistad sólida con Simeón, quien pudo ir desarrollando en Madrid actividades relacionadas con el mundo empresarial y financiero.

El nacimiento de sus cinco hijos (Kardam, Kyril, Kubrat, Konstantin y Kalina) proporcionó al matrimonio una gran felicidad. Todos ellos, sin olvidar nunca su ascendencia, compartieron siempre la cultura y costumbres españolas. Y cuando Kalina se casó con el deportista y aventurero Antonio José (Kitín) Muñoz y Valcárcel, fueron objeto del interés de la prensa del corazón, al haber protagonizado un romántico noviazgo y ser una pareja llena de simpatía. "Kitín" era personaje habitual de las revistas por sus andanzas viajeras entre caza y experiencias en lejanos países. Rubio, de aspecto atlético, parecía un galán escapado de alguna de esas películas de Indiana Jones. Aparte de algunos reportajes en ¡Hola! de su vida madrileña, poco sabíamos de su único hijo, Simeón Hassan.

Toda vez que cursó estudios universitarios, se sintió atraído por la cultura oriental, graduándose a finales del pasado enero en un monasterio situado en la región montañosa de Henan, en el centro de China, con un nombre asiático, Shaolin Kung Fu Si Miao Tian, que significa ser gran discípulo de Buda del magnífico cielo. En ese monasterio es donde continúa estudiando, lugar recogido de la cultura y las artes marciales para desarrollar la espiritualidad. Aprendió la práctica del Kung Fu Shaolin, disciplina que combina las técnicas de combate con la filosofía budista. Tuvo que esperar a ser aceptado en ese monasterio al ser el único alumno occidental.

Simeón Hassan con sus padres, Kitin Muñoz y Kalina de Bulgaria

El rigor de tales enseñanzas lo ha llevado Simeón Hassan con absoluta disciplina. Allí se valora la vocación, la disciplina y la obediencia. Al amanecer, su primera obligación era meditar, luego entrenaba Kung Fu unas horas, siguiendo técnicas de combate, acrobacias y resistencia. Para continuar varias horas dedicadas al estudio de textos budistas y filosofía Chan, escuela espiritual de esa religión. Todo ello en un ambiente austero. La comida, toda vegetariana. El silencio acompañándolo a diario. Prohibido el uso del móvil.

Como joven de su tiempo, Simeón Hassan quiere obtener el título de patrón de yate. Y añadir a su plan de estudio de la cultura china, otro de árabe clásico. Cuando vuelve a Madrid para reunirse con los suyos es cuando puede dar rienda a su lógica necesidad de ocio y reunirse con sus amigos en alguna discoteca. Y a lo que no renuncia es a su responsabilidad como integrante de la familia real búlgara aunque no reine y siga en el permanente exilio. No obstante ya decíamos que el exrey Simeón volvió a Bulgaria, participando en unas elecciones, siendo elegido –habiendo sido monarca– primer ministro entre 2001 y 2005. Ninguno de sus hijos se ha dedicado a la política.