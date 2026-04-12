El misterio de adónde fue la herencia de José Luis López Vázquez

En este 2026 se cumplen ochenta años del debut de José Luis López Vázquez ante las cámaras. Fue en la película María Fernanda la Jerezana, protagonizada por Nati Mistral en 1946, escrita y dirigida por quien era pintor y publicista, Enrique García Herreros, sénior. El papel que representó José Luis fue episódico. Casi una broma que le gastó el realizador, amigo suyo. Porque López Vázquez había sido en realidad contratado como figurinista, que era su profesión. Jamás había pensado en actuar como cómico. Y, ya ven: está considerado uno de los mejores actores de la pantalla, con alrededor de doscientas cincuenta películas rodadas.

Otro aniversario acaece estos días, pues nació un 11 de marzo, en el año 1922. Ciento cuatro años han transcurrido de su llegada al mundo, en el hogar humilde de una modista, en el madrileño Paseo de las Delicias. 'Hijo natural' se decía entonces, fruto de la relación sentimental de su madre con un funcionario de Justicia, quien no quiso nunca saber nada del niño ni, al final, de la madre. El propio José Luis recordaba haber visto a su progenitor sólo en escasas ocasiones. Su infancia, adolescencia y juventud transcurrió en aquel piso de reducidas dimensiones. Vida pobre, con muchas carencias. Madre e hijo pasaron hambre.

Hay datos biográficos del futuro actor desconocidos en general, como el de haber pertenecido a las Juventudes Comunistas de Carrillo. Y cuando entró en el laboratorio de farmacia donde luego prestaba sus servicios la madre, fue depurado. Acabó apuntándose a Falange, dedicado a hacer fichas en el archivo fotográfico.

Con la Reina Sofía y Agustín González

Tenía excelentes facultades para el dibujo. Conoció a José Caballero, que había sido autor de los decorados de La Barraca, el grupo teatral de Federico García Lorca, quien lo encaminó hacia el TEU (Teatro Español Universitario) dirigido por Modesto Higueras, para que se ocupara del diseño de figurines. Y allí terminó por probar suerte como actor aficionado de obras clásicas. El resto, ya pertenece a su carrera profesional en la escena y sobre todo en el cine, más tarde la televisión. Un trabajador innato que dedicó más tiempo toda su vida a su carrera, descuidando su vida íntima, las mujeres que tuvo, sus hijos. En ese aspecto, fue muy desgraciado, en tanto como actor llegó a lo más alto, ganando muchísimo dinero. Cuando murió, nada se sabe de su herencia pues sus descendientes han declarado que apenas se beneficiaron de ella. Todo un misterio.

Todos sus fracasos en el amor

La primera mujer que se le conoce fue la actriz Ana María Ventura. Con ella contrajo el primero de sus dos matrimonios en 1951. Duraron juntos hasta 1960 entre continuas disensiones: la esposa, molesta porque la convivencia con su suegra era para ella un infierno. Ya se sabe: la casada, casa quiere, pero José Luis no podía hacer frente siquiera a un piso de alquiler para la pareja.

En seguida se consoló con una francesa, Catherine (Katty) Magerus, que ejercía de relaciones públicas de la entonces discoteca 'Bocaccio', muy concurrida por actores, periodistas y personajes de la vida social. Su convivencia la mantuvo, sin casarse, hasta 1978. Ya pudo en ese periodo procurarse una vivienda propia, dado que su cotización como actor iba siendo elevada. Tuvieron dos hijos, un varón llamado como el padre y una niña, Virginia. Al no poderse acoger al divorcio, inexistente en el franquismo, de Ana María Ventura, los hijos nacieron en el país galo, el de la madre, para que pudieran llevar los apellidos de sus progenitores.

El actor apenas tuvo trato con aquellas criaturas. Virginia era una chica rebelde, drogadicta, se fue a Estados Unidos y, veinteañera, murió en 1994 de sida. José Luis hijo no le creó a su padre dificultades y con el paso del tiempo acabó siendo guionista cinematográfico y vinculado a una empresa publicitaria. Persona de buen carácter que, aun lamentando la ausencia de su padre en buena parte de su vida, acabó cuidándolo los últimos años tanto como pudo y él le dejó.

Poco después de su ruptura con Katty Magerus, José Luis López Vázquez se enamoró de la periodista Flor Aguilar, mucho menor que él, con la que se casó en 1985 creyendo que esta tercera vez había acertado en el amor. Ella era colaboradora del diario Ya, freelance en otras publicaciones. Se conocieron al ir ella a hacerle una entrevista. Digamos que, aunque lo quiso, Flor se dejó guiar por la popularidad del que fue su marido. Y como quiera que este prestaba más atención a su carrera, la pareja acabó en disputas diarias. Tuvieron dos mellizas, Cayetana y Camino. Habiendo rebasado los sesenta, él parecía el abuelo de las niñas. Procuró jugar con ellas, hacerles más caso que a sus dos anteriores vástagos, pero tampoco se excedió en ese papel paternal. Y el matrimonio hizo aguas. Choque de caracteres entre dos personas que nada tenían en común. Y un nuevo fracaso, el tercero, para José Luis, cuando su notoriedad como actor seguía en ascenso.

Una etapa más tranquila en pareja y el descubrimiento feliz al final con su última compañera

Las tres mujeres que hasta entonces habían pasado por la vida de José Luis coincidían en lo complicado que este era en la intimidad, con sus manías, sus deseos de independencia, su disparidad de criterio en cuestiones bien de cultura o de asuntos cotidianos. Era un perfeccionista, metódico. Y no siempre sus parejas lo comprendían. Como no paraba de trabajar (llegó a rodar un año once películas), ratos de ocio no tenía ni para él, como lógicamente tampoco para ellas, quienes se quejaban de estar poco menos que 'secuestradas' en casa o sin saber qué hacer fuera, ellas solas.

¿Y por qué se comportaba tan obsesionado con su trabajo? No hay que ser psicoanalista para recordar que había pasado años rozando la miseria en casa de su madre, sin un padre, y se juró que nunca más pasaría hambre. Pero ese deseo lo llevó con tal severidad que vino a ser un adicto tal al empalmar película tras película y obras teatrales o series televisivas y acabó siendo lo que los norteamericanos llaman ser workaholic. Como un inquieto enfermizo que apenas descansaba. Y en la intimidad no sabía encontrar el punto necesario para ser y hacer feliz a una mujer.

Pareció encontrarla más a su gusto, no por motivos físicos, sino por el carácter. Y ella fue la actriz y directora teatral Cari Antón, con quien compartió once años más tranquilos que con sus anteriores parejas. Trabajaron juntos, estrenaron comedias y esa actividad conjunta motivó más a José Luis para sentirse menos atribulado.

Con Carmen de la Maza

Por razones nunca explicadas por ninguno de los dos, aunque quedaron amigos, se separaron, sin llegar desde luego al casamiento. Y cuando ya el actor, traspasados los ochenta años, se enfrentaba a la soledad más absoluta, conoció a la mujer que iba a llenarlo de paz, ilusión, comprensión, cariño, amor seguramente también. Era Carmen de la Maza, hija de quien fuera gran concertista de guitarra clásica, Regino Sáinz de la Maza, viuda del director de cine Agustín Navarro. Con Carmen coincidió protagonizando una comedia que llevaron por varias capitales, con éxito. A su lado, José Luis encontró su alma gemela.

Se encontraban casi a diario, ella estaba muchas horas con él, pero luego volvía a su domicilio. Nunca pasaron una noche juntos. Cada uno en su casa. Fórmula que en el caso de ambos resultó un modo de no enojarse nunca, de mantener su libertad, al tiempo que coincidían en muchos aspectos de la vida. "Ha sido un inesperado regalo al final de mi vida", concedería José Luis en una entrevista.

¿Se esfumó realmente su fortuna?

¡Qué lejos, José Luis, ya con el nuevo siglo, de cuando dijo aquella memorable frase en Atraco a las tres! ¿A que muchos la recuerdan? En su cometido de cajero de un banco, aquel Fernando Galindo de ficción encarnado por López Vázquez, solícito ante una clienta de rompe y rasga, personificada por la actriz alemana Katia Loritz, agachando repetidamente la cabeza cortésmente, pronunciaba con énfasis al despedirse de la cuentacorrentista: "¡Un admirador, un esclavo, un siervo!"

Ya le costaba, octogenario, aprenderse sus textos, hacer piruetas con su cuerpo, sin ganas para seguir gesticulando como tantas veces. Así, aceptó rodar la que iba a ser su última película en 2007, ¿Y tú quién eres?, de Antonio Mercero. Del teatro se despidió con la comedia de Luis Lorente Tres hombres y un destino. El suyo, el de José Luis, ya estaba envuelto en sombras, al ir perdiendo la vista, como también perdió la audición. En casa, sin visitas salvo la del citado Lorente, que era su confidente y consejero, López Vázquez pasaba los días en espera de la llegada de Carmen de la Maza, que le alegraba la jornada y cuidaba de él. Y hablaban por teléfono, si ella estaba ausente. Así conoció la felicidad que nunca tuvo con ninguna otra mujer.

La muerte le llegó el 2 de noviembre de 2009. La capilla ardiente se instaló en el teatro María Guerrero, donde había debutado a los dieciocho años. Incinerado, sus cenizas reposan en el Cementerio de la Almudena. Desaparecía un grande de la interpretación. Si hacía décadas que en las encuestas de quiénes eran los mejores actores figuraron por mucho tiempo Fernando Fernán-Gómez y José María Rodero, José Luis López Vázquez podía ser con toda justicia quien cerrara en esa misma condición tal triunvirato. Los elogios que le dedicaron en vida del genial actor George Cukor y Charles Chaplin no eran gratuitos.

Vino después el siempre penoso tema de la herencia. Padre de tres hijos vivos, se supone que ellos debían ser quienes se vieran favorecidos. José Luis, y las mellizas Cayetana, dedicada a la arquitectura en Los Ángeles, y Camino, profesional en Madrid del diseño e ilustración. El primero de los tres, siempre prudente, conserva el legado de su padre consistente en sus obras de arte y objetos personales. Las dos hermanas negaron haber recibido herencia alguna, aunque se comentó que eran beneficiarias de la venta del lujoso piso dúplex, de cuatrocientos metros cuadrados, donde vivía su progenitor en la madrileña plaza de San Juan de la Cruz, valorado en tres millones de euros.

José Luis López Vázquez dejó una fortuna considerable. Él gastaba sólo lo indispensable. Por ahorrar, viajaba en autobús. El Mundo lo motejó como "El millonario tacaño". ¿Adónde fueron a parar los millones que había ahorrado de tantas películas? Era propietario de varios inmuebles y sus cuentas corrientes eran de varios ceros. ¿Se esfumó aquella herencia? No podía ser, era imposible que desapareciera. Pero nunca se supo qué fue de ella.

Como contraste, su ex Flor Aguilar, que no tenía trabajo alguno ni ingresos de ninguna parte, después de vivir un corto romance con un marino mercante, se fue a vivir a un piso de la sierra madrileña, donde tuvo problemas de desahucio y era considerada persona vulnerable según los servicios sociales. Sus dos hijas vivían cómodamente y la ayudaban a veces. No tuvieron mucha relación con su padre, salvo en los últimos tiempos de él. O no quisieron revelar lo que él les dejó o bien cuanto mucho ganó lo dejó a la beneficencia, lo que no creemos. El misterio pone punto final a este relato.