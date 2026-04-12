Jaclyn Smith se reúne con sus compañeras de 'Los Ángeles de Charlie' a los 50 años de la serie

Transcurrido medio siglo de Los Ángeles de Charlie, una de las series norteamericanas de más éxito, sus protagonistas se han reunido con el propósito de celebrar ese aniversario. Ellas son Jaclyn Smith, Kate Jackson y Cheryl Ladd. La primera de las citadas es quien se mantuvo en el reparto durante el quinquenio que duró la emisión de sus ciento diez episodios. Y acaba de anunciar que en el próximo septiembre aparecerán sus memorias, cuyo título, traducido al español, será el de Una vez conocí a un tipo llamado Charlie.

Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd

Jaclyn Smith, que nació en Houston hace ochenta años, hija de un matrimonio dedicado al mundo del espectáculo, desde niña fue familiarizándose, apareciendo ante el público. Y entre sus primeros logros artísticos, ya como actriz-cantante, interpretando en la escena uno de los principales papeles del musical West Side Story. Como quiera que asimismo apareciera en series de televisión, su bello rostro le sirvió para hacer campañas publicitarias de la firma Max Factor.

Aunque en el cine también intervino en sesenta títulos, fue en la pequeña pantalla donde consiguió una indudable popularidad, traspasándola desde Estados Unidos a múltiples países. Gracias a la mentada serie de Los Ángeles de Charlie, el inteligente personaje que interpretaba significó un símbolo, junto a sus compañeras de reparto, de la emancipación femenina. Tanta repercusión acaparó allí que en otras secuelas que se filmaron después en formato cinematográfico, Jaclyn fue reclamada; primero para un cameo en la versión de 2019 y luego ya en 2023 en un guion que resultó el reencuentro de ella con su papel del pasado, acompañada por otras bellezas diferentes: Drew Barrymore, Cameron Díaz y Lucy Liu.

Estando Jaclyn muy bien pagada por la productora de la serie, supo invertir buena parte de su capital en un negocio de moda y artículos para el hogar, que le resultó próspero, al punto que ahora su patrimonio se estima en alrededor de ciento veinticinco millones de euros. Los norteamericanos son muy amigos de investigar la economía de relevantes personajes, haciéndola pública, a menudo en la especializada revista de economía Forbes.

La popular serie 'Los ángeles de Charlie'

Jaclyn se retiró de la pantalla hace cinco años cuando rodó Dulce venganza: un misterio de Hannah. Y desde entonces, vigilando su empresa, lleva una vida más tranquila, disfrutando del hogar familiar en su residencia de Beverly Hills, Los Ángeles.

Se casó en cuatro ocasiones; la última con el cirujano Brad Allen en 1997. Es madre de dos hijos y abuela de tres nietas.

En esas memorias que ha escrito, aún inéditas, contará no solo sus momentos felices, sino alguno relativo a su salud, cuando le detectaron un cáncer de mama. Lo superó y desde entonces prometió difundir en medios de comunicación las ventajas que para cualquier mujer supone someterse a pruebas que pudieran detectar, o no, la enfermedad.