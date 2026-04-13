Archivan la causa contra el cantante Francisco por el presunto impago de la pensión a su hija

El Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid ha archivado de forma provisional la causa penal abierta contra el cantante Francisco, tras más de un año desde que se admitiera a trámite la denuncia por el presunto impago de la manutención de su hija Naomi. Según publica El Debate, la resolución emitida el pasado 26 de marzo de 2024 señala que la justicia se ha visto obligada a paralizar el proceso debido a la imposibilidad de localizar al investigado para que preste declaración.

El magistrado argumenta que esta comparecencia es un requisito indispensable para continuar con el procedimiento, ya que no haber podido conocer su versión de los hechos generaría una situación de indefensión legal para el artista. Por tanto, el caso quedará en suspenso y a la espera de que el cantante pueda ser hallado para retomar las diligencias judiciales pertinentes.

Naomi, la hija de Francisco.

Dos décadas de conflictos

Esta batalla legal es solo el último capítulo de un enfrentamiento que se extiende por más de dos décadas. El origen del conflicto se sitúa en el nacimiento de la hija que el cantante tuvo con la joven dominicana Denia Apolinar, una paternidad que Francisco negó tajantemente desde el principio. No fue hasta el año 2008 cuando una sentencia judicial dictaminó oficialmente que el artista era el padre biológico de la joven, después de que este se negara reiteradamente a someterse a las pruebas de ADN.

A partir de ese momento, se estableció una pensión de alimentos que se convirtió en un nuevo foco de disputa; mientras Denia reclamaba atrasos que llegaron a acumular una deuda de hasta 27.000 euros, Francisco defendía que sí cumplía con sus obligaciones mediante el abono de 500 euros mensuales.

La tensión alcanzó cotas máximas cuando la hija alcanzó la mayoría de edad en 2019. En aquel momento, la joven manifestó su intención de agotar la vía amistosa pero advirtió que ya había otorgado poderes a su abogada para emprender acciones legales por los impagos acumulados. Paralelamente, Francisco intentó sin éxito una revisión judicial de la cuantía para rebajarla a 150 euros mensuales.

Tras el rechazo de su demanda, el cantante protagonizó una intervención en Es la Mañana de Federico donde confesó estar cansado de esta situación negándose a pagar "ni un duro más" y afirmando: "que embarguen lo que les dé la gana. Lo que gané en el concierto ya me lo he gastado". Según sus propias declaraciones, solo abonaba el mínimo indispensable "para que no le metan preso".

En la actualidad, el conflicto ha trascendido lo económico para convertirse en una fractura familiar total. Denia Apolinar ha denunciado públicamente que el cantante está utilizando a su hija para hacerle daño, alegando que Francisco se ha acercado recientemente a la joven prometiéndole ayuda en su carrera musical solo para ponerla en contra de su madre. Apolinar, que en su día llegó a someterse al polígrafo junto a su hija para exponer su verdad, mantiene que ella es quien ha luchado sola por sacar a la niña adelante mientras el artista se despreocupaba totalmente de ella.

Con este archivo provisional por falta de localización, la resolución del conflicto vuelve a quedar en el aire, prolongando aún más la guerra judicial.