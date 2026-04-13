Britney Spears ingresa en un centro de rehabilitación tras su reciente detención

Britney Spears ha decidido tomar las riendas de su situación personal al ingresar de forma voluntaria en un centro especializado, una decisión fundamental para garantizar su recuperación y bienestar a largo plazo. El ingreso se produce tan solo cinco semanas después de que la artista protagonizara un polémico incidente al ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, un hecho que fue adelantado por la revista People.

Fuentes próximas a la intérprete han asegurado que esta determinación responde a la necesidad urgente de dar un giro a su vida. Tras el episodio al volante, que su propio equipo de representantes calificó sin paliativos de "completamente inexcusable", Spears formalizó su entrada en las instalaciones médicas el pasado domingo. La noticia ha trascendido ahora, coincidiendo con la preocupación generalizada de sus seguidores por las recientes apariciones públicas de la artista.

El arresto que desencadenó esta serie de decisiones tuvo lugar el pasado 4 de marzo. En aquella jornada, los agentes del condado de Ventura, situado en el sur de California, observaron un comportamiento errático al volante por parte de la conductora. Tras darle el alto y someterla a los pertinentes controles de sobriedad, las autoridades procedieron a su detención preventiva, aunque fue puesta en libertad pocas horas más tarde tras cumplir con los trámites policiales de rigor.

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A raíz de este suceso, Britney Spears tiene una cita pendiente con los tribunales estadounidenses. Según ha informado el medio especializado The Hollywood Reporter, la cantante deberá comparecer ante un juez el próximo 4 de mayo para responder por los cargos derivados de esta detención. El entorno de la artista ha querido recalcar que ella se encuentra profundamente afectada y arrepentida por lo sucedido, haciendo especial hincapié en el impacto negativo que esta compleja situación pudiera generar en sus hijos.

"Britney tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia el cambio que necesita desde hace mucho tiempo", ha señalado un representante legal a través de un comunicado oficial. En ese mismo texto, los portavoces añadieron que la intérprete busca "obtener la ayuda y el apoyo que necesita" y aseguraron que sus seres queridos elaborarán un plan para su éxito, garantizando que los menores seguirán pasando tiempo con ella.

Cabe recordar que la trayectoria reciente de Spears ha estado marcada por la inestabilidad. Tras lograr poner fin en el año 2021 a la controvertida tutela legal que su padre ejerció sobre ella durante más de una década, la cantante ha mantenido una actividad constante en sus redes sociales que ha suscitado enormes dudas sobre su estado emocional. Incluso su exmarido, Kevin Federline, expresó públicamente su inquietud en sus recientes memorias, donde afirmaba que era hora de dar la voz de alarma ante la deriva de la artista. Los fantasmas del pasado vuelven así a sobrevolar la figura de la estrella del pop, quien ya se vio obligada a ingresar en clínicas de rehabilitación en 2007 y afrontó hospitalizaciones por motivos de salud mental en enero de 2008.