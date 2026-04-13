El gran disgusto de Susanna Griso: su caniche se escapa entrando donde había rottweilers y lo devoran

La periodista Susanna Griso ha pasado por unos momentos muy duros tras perder a su caniche, víctima de unos perros de raza rottweiler, que se lo comieron. El perro de Susanna se llamaba Obi, en honor a Obi Wan Kenobi, uno de los personajes clave del universo de La guerra de las galaxias.

La presentadora del matinal de Antena 3, Espejo Público, es una amante de los animales y se mostraba encantada con su mascota a través de redes sociales, a la que tenía un gran cariño y que adoptó en 2023.

Me comentan que Susanna estaba con su prometido Luis Enríquez, en las inmediaciones de una residencia canina. Debido al tamaño de Obi, debió colarse donde estaban los perros peligrosos, y ya no volvió a salir. Como es lógico el soponcio fue tremendo, porque eran inseparables. Ahora le toca llorar su ausencia. Parece ser que los hechos ocurrieron unos días antes de Semana Santa.