Iker Casillas arropa a Sara Carbonero tras el fallecimiento de su madre en Toledo

El exportero del Real Madrid ha querido estar presente en los momentos más difíciles de Sara Carbonero. Tras el reciente fallecimiento de Goyi Arévalo a causa de una larga enfermedad, Iker Casillas se ha desplazado hasta la localidad toledana de Corral de Almaguer para acompañar a la familia en la capilla ardiente.

La presencia del deportista confirma la excelente sintonía personal que ambos mantienen desde que anunciaran su separación matrimonial en el año 2021. El bienestar de sus dos hijos en común, Martín y Lucas, ha sido siempre la prioridad para la expareja, que ha sabido construir una relación basada en el respeto mutuo.

A su llegada al velatorio, Casillas se detuvo a saludar con afecto a varios miembros de la familia que se encontraban a las puertas de la instalación, dejando patente el vínculo emocional que aún conserva con el entorno de Carbonero.

Minutos antes de la aparición de Iker, también hizo su entrada en el tanatorio Nacho Taboada, actual pareja sentimental de la periodista. La confluencia de ambos en este acto de despedida subraya la normalidad y el apoyo incondicional que rodea a la presentadora en uno de los episodios más dolorosos de su biografía.

Por su parte, Sara Carbonero ha optado por la estricta privacidad. Durante toda la jornada ha evitado abandonar la sala donde reposan los restos mortales de su madre, eludiendo así a los medios de comunicación congregados en el exterior. Quien sí fue vista a las afueras del recinto fue su hermana, Irene Carbonero, visiblemente afectada por la pérdida y buscando el consuelo de sus seres queridos en estos duros momentos.

La actitud de ambas familias refleja un profundo respeto por el duelo familiar, alejándose de cualquier estridencia mediática y priorizando el recogimiento. De este modo, el último adiós a Goyi Arévalo transcurre en la más estricta intimidad, rodeada de sus familiares más cercanos y de aquellas personas que, como Casillas, formaron y forman parte esencial de su vida.