Tana Rivera no oculta su devoción por Roca Rey: "Los toros me corren por las venas"

Tana Rivera ha vuelto a situarse en el centro de la crónica social. En esta ocasión, el motivo no es otro que los crecientes rumores sobre una posible relación sentimental con Andrés Roca Rey, una de las figuras más destacadas del escalafón taurino actual. La expectación ha aumentado notablemente después de que Tana se dejara ver el pasado fin de semana en la plaza de toros de la localidad alcarreña de Brihuega, donde el diestro peruano formaba parte del cartel. Su presencia en el tendido, mostrándose muy pendiente de la faena y compartiendo una actitud de evidente complicidad, no ha hecho sino reforzar la hipótesis de que estamos ante la nueva pareja de la temporada en el universo taurino.

Más allá del evidente interés que despierta su vida sentimental, la joven ha querido dejar claro que este acercamiento a los ruedos no responde a una moda pasajera, sino que encaja perfectamente con su forma de entender la vida, profundamente arraigada en las tradiciones de su familia. "La verdad es que los toros me corren por las venas, todo lo taurino", ha asegurado ante los medios de comunicación. Con esta rotunda afirmación, reivindica que la tauromaquia forma parte de su identidad más íntima, subrayando que su vínculo con el coso taurino va mucho más allá de a quién acompañe en un momento determinado, pues se trata del entorno en el que ha crecido y en el que siempre se ha desenvuelto con absoluta naturalidad.

Esta pasión profunda por la fiesta nacional tiene una justificación genealógica innegable que ella misma se ha encargado de recordar con orgullo. "Hombre, pensando en mi bisabuelo, mi padre, mi tío y también por la parte de mi madre", ha confesado con una sonrisa. Cabe recordar que su linaje está marcado por nombres que son historia viva del toreo, empezando por su bisabuelo, el legendario Antonio Ordóñez, siguiendo por su padre y su tío, Cayetano Rivera. A ello se suma la innegable herencia de la Casa de Alba, una institución que históricamente ha mantenido unos lazos muy estrechos con el campo bravo, las tradiciones españolas y la preservación de la cultura taurina.

Respecto a su incipiente noviazgo con el diestro peruano, la nieta de la inolvidable duquesa de Alba prefiere mantener el misterio, optando por el clásico juego del despiste pero sin llegar a desmentir categóricamente lo que en los mentideros sociales ya se da como un hecho consumado. A la salida del festejo taurino, al ser abordada por un reportero que dio por sentada su relación refiriéndose a Roca Rey como su novio, Tana Rivera evitó entrar en detalles profundos, pero su reacción fue sumamente elocuente. Al escuchar la pregunta, estalló en carcajadas y respondió: "¿Mi pareja? Jajajajaja". Una actitud risueña y relajada que, lejos de zanjar las especulaciones sobre su situación sentimental, ha servido para avivar aún más el interés mediático en torno a este incipiente romance.