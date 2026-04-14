Un año más, Lara Álvarez ha vuelto a ser imagen de la nueva colección de zapatos y bolsos de la firma Carmela. En el transcurso de su comparecencia ante los medios, con una enorme sonrisa y su simpatía, contó lo bien que lo pasa en El Desafío.
"Estoy llena de moratones y heridas, pero es un gusto de programa, lo estoy pasando muy bien, pero no puedo contar mucho, es una experiencia maravillosa, sobre todo para con uno mismo, porque la superación y el reto siempre me han gustado. Me imaginaba que lo iba a pasar bien, pero no a este nivel. La parte mental ha sido la más exigente, mucho más que la física. De Supervivientes tengo un recuerdo muy bueno de esa etapa en todos los sentidos, tanto en lo personal como en lo profesional, fue un trampolín fantástico para mi carrera".
Lara no tiene pensado un programa que le pueda apetecer. "Me gusta la pregunta que me has hecho, no estoy cerrada a nada en este momento, y creo que tengo la tremenda suerte de poder elegir, estoy abierta a nuevas propuestas y poder disfrutar, como lo que estoy viviendo en este momento. A nivel personal, también estoy muy contenta, muy involucrada con los proyectos, mental y emocionalmente en paz, disfrutando mucho, y dentro de poco es mi cumpleaños, que caen 40, y los afronto muy bien porque estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida. No sé si a los 40 llegará el amor, pero te aseguro que es otra presión que me he quitado. Estoy en la mejor relación que es con el amor propio. Es muy importante saber estar solo. La gente que no ha aprendido a estar sola es un peligro social y emocional, y esto también se debería trabajar. Me encanta estar sola, elijo la solitud, muy diferente a la soledad, ¿cuántas veces estás rodeado de gente y te encuentras solo?, así no me siento. Estoy encantada cuando llego a casa con mis perros, viendo una serie con mi vinito blanco". Y así se despidió.