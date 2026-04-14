El revés de salud de Terelu Campos en pleno huracán por el libro de Bigote Arrocet

Tras varias semanas arrastrando molestias físicas que incluso la habían obligado a ausentarse de sus compromisos profesionales, Terelu Campos ha decidido poner fin a su problema. Este lunes, acudió a un centro médico situado en Madrid para someterse a una intervención menor orientada a extirparle un orzuelo que le impedía hacer vida normal. Este contratiempo de salud llega en una etapa especialmente convulsa para la familia, marcada por una constante exposición pública y la reactivación de antiguas disputas mediáticas.

El acceso a las instalaciones sanitarias no estuvo exento de incomodidad. Ante la presencia de los medios de comunicación congregados a las puertas, la protagonista se mostró visiblemente contrariada. Sorprendida por la expectación generada a raíz de un asunto estrictamente privado, no ocultó su malestar y se dirigió a los reporteros de forma escueta. "De verdad, chicos, me parece... Me da hasta vergüenza", espetó con gesto serio. Pese a la tensión del momento, mantuvo la compostura y accedió rápidamente al interior del recinto sin ofrecer más declaraciones a los periodistas allí reunidos.

Minutos después, la escena se repetía con la llegada de su hermana Carmen Borrego, quien se desplazó hasta el mismo centro oftalmológico para brindarle su apoyo. Ejerciendo su habitual papel protector, justificó la dolencia argumentando que la presión a la que están sometidas tiene consecuencias físicas. "Sabes que con el estrés salen muchas cosas", aseguró a los micrófonos, dejando entrever que el estado de nerviosismo acumulado durante los últimos meses ha sido el desencadenante de esta afección ocular.

El principal foco de esta reciente ansiedad no es otro que la publicación de las memorias de Edmundo Arrocet. El que fuera pareja sentimental de María Teresa Campos ha vuelto a la primera línea mediática con un relato que reabre heridas familiares que parecían cerradas. Cuestionada directamente por este asunto, la actitud fue de absoluto rechazo a alimentar la controversia. "Puff... de verdad. No tengo nada que opinar", zanjó de forma tajante, evidenciando el hartazgo ante las continuas preguntas sobre la vida privada de su progenitora.

Por el momento, el círculo más íntimo prefiere centrarse en la recuperación médica y mantener un perfil bajo frente a las provocaciones externas. La prioridad absoluta sigue siendo recuperar la estabilidad, tanto física como emocional, para poder afrontar los próximos retos en la pequeña pantalla y continuar defendiendo el legado familiar de forma sosegada, lejos de las polémicas que han rodeado a su entorno en las últimas semanas.