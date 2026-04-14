Nicole Kidman ha sorprendido al mundo al anunciar su nueva e inesperada vocación: la actriz se encuentra en pleno proceso de formación para convertirse en doula de la muerte. Esta disciplina, que ha ganado visibilidad en Estados Unidos, consiste en brindar acompañamiento físico y emocional a enfermos terminales durante sus últimos días de vida.

La noticia se dio a conocer el pasado sábado 11 de abril durante una charla en la Universidad de San Francisco. En este foro, la ganadora del Óscar conversó con la periodista Vicky Nguyen sobre este giro vital que, según explicó, nace de una experiencia profundamente personal tras el fallecimiento de su madre, Janelle Ann Kidman, en septiembre de 2024.

"Puede sonar un poco extraño", admitió la protagonista de Babygirl sobre su futura ocupación, pero quiso profundizar en los motivos que la impulsaron a tomar este camino. "Mientras mi madre agonizaba, se sentía sola, y la familia solo podía brindarle lo que podía", confesó Kidman, quien recordó que el fallecimiento de su progenitora a los 84 años ocurrió en un contexto de gran complejidad familiar y profesional.

La actriz, que anunció su separación de Keith Urban en septiembre de 2025 tras casi dos décadas de matrimonio, explicó que la carga de responsabilidades dificultó el acompañamiento que ella y su hermana deseaban ofrecer. "Entre mi hermana y yo tenemos tantos hijos, nuestras carreras y nuestro trabajo, y queríamos cuidarla porque mi padre ya no estaba en este mundo. Fue entonces cuando pensé: 'Ojalá hubiera gente en el mundo que estuviera ahí para sentarse imparcialmente y solo para brindar consuelo y cuidado'", relató con sinceridad.

La pérdida de Janelle Ann marcó un antes y un después en la vida de la intérprete. En aquel momento, Kidman tuvo que abandonar precipitadamente el Festival de Venecia, donde acababa de ganar el premio a la mejor actriz. En un comunicado leído por la directora Halina Reijn, Kidman ya anticipaba su desolación: "Ella me formó, me guio y me hizo ser quien soy. El choque entre la vida y el arte es desgarrador, y tengo el corazón roto".

Posteriormente, en entrevistas previas, Nicole había descrito el duelo por sus padres —su padre falleció en 2014— como un proceso físico y angustiante, admitiendo que en ocasiones se despertaba "a las 3 de la mañana llorando y jadeando". Ahora, parece haber encontrado un propósito en ese dolor al decidir formarse para ayudar a otros en el tránsito final. "Forma parte de mi desarrollo y es una de las cosas que voy a aprender", sentenció la actriz en San Francisco, confirmando que este nuevo rol es ya una prioridad en su evolución personal.