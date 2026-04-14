Arropada por Iker Casillas, Isabel Jiménez y su novio: las imágenes del último adiós de Sara Carbonero a su madre

4 / 14

Uno de los puntos más destacados de esta triste jornada ha sido la presencia de Iker Casillas. El exfutbolista, que mantuvo una relación estrecha y de admiración mutua con su suegra, no dudó en viajar hasta Toledo para arropar a la madre de sus hijos. Casillas abandonó el tanatorio segundos después que la periodista, con el rostro desencajado por la emoción, demostrando que el respeto y el cariño familiar trascienden cualquier separación matrimonial.