Arropada por Iker Casillas, Isabel Jiménez y su novio: las imágenes del último adiós de Sara Carbonero a su madre
La localidad toledana de Corral de Almaguer se ha teñido de luto para despedir a uno de los pilares fundamentales en la vida de Sara Carbonero. Su madre, Goyi Arévalo, ha fallecido tras una valiente y prolongada lucha contra una enfermedad que, finalmente, no ha podido superar. La noticia ha dejado desolada a la periodista, quien siempre mantuvo a su progenitora como su referente de fuerza y discreción.
La localidad toledana de Corral de Almaguer se ha teñido de luto para despedir a uno de los pilares fundamentales en la vida de Sara Carbonero. Su madre, Goyi Arévalo, ha fallecido tras una valiente y prolongada lucha contra una enfermedad que, finalmente, no ha podido superar. La noticia ha dejado desolada a la periodista, quien siempre mantuvo a su progenitora como su referente de fuerza y discreción.
Tras varias horas de velatorio en el tanatorio local, Sara reaparecía este lunes visiblemente afectada. Protegida tras unas gafas de sol y vestida de riguroso luto, la manchega abandonaba las instalaciones agarrada con firmeza al brazo de una de sus amigas de la infancia, buscando el apoyo físico necesario para transitar un momento de tal magnitud emocional.
Aunque el dolor le impedía articular palabra, Sara no olvidó la educación que la caracteriza y agradeció las condolencias de los medios allí presentes con un leve gesto de asentimiento. En las inmediaciones la esperaba su pareja, José Luis Cabrera, quien se ha convertido en su sombra y apoyo constante en estos días de oscuridad.
Uno de los puntos más destacados de esta triste jornada ha sido la presencia de Iker Casillas. El exfutbolista, que mantuvo una relación estrecha y de admiración mutua con su suegra, no dudó en viajar hasta Toledo para arropar a la madre de sus hijos. Casillas abandonó el tanatorio segundos después que la periodista, con el rostro desencajado por la emoción, demostrando que el respeto y el cariño familiar trascienden cualquier separación matrimonial.
Goyi Arévalo no solo fue la guía de Sara, sino una abuela entregada que, a pesar de su delicado estado de salud, se mantuvo volcada hasta el último suspiro en sus nietos, Martín y Lucas, quienes hoy pierden a una de sus figuras más protectoras.
Sara junto a su pareja y su amiga incondicional Isabel Jiménez, muy afectada por la pérdida.
Tras una larga y dolorosa jornada en la que Sara Carbonero ha estado velando los restos mortales de su madre, Goyi Arévalo, la periodista y el resto de familiares han acompañado al féretro desde la salida del Tanatorio hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Corral de Almaguer, donde ha tenido lugar la misa funeral y posterior entierro.
Completamente desoladas y sin poder contener las lágrimas ante la salida del féretro, tanto Sara como su hermana Irene Carbonero han recibido el cariño y el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos que no las han dejado sola en ningún momento.
Isabel Jiménez, Raquel Perera o el propio José Luis Cabrera han sido algunos de los grandes apoyos de Sara Carbonero que han acompañado al cortejo fúnebre manteniéndose en un segundo plano e intentando pasar desapercibidos entre el resto de asistentes.
Después de la misa funeral, el cuerpo de Goyi Arévalo recibía sepultura en el Cementerio municipal de Corral de Almaguer, localidad natal de la periodista, en medio de una tristeza más que palpable entre los asistentes.
El rostro de sus hijas no pudo ocultar su desolación tras la pérdida de un de los pilares fundamentales en sus vidas a pesar de la larga enfermedad que padecía y que ha terminado llevándosela.
El pueblo toledano se ha volcado con la familia.
Agarradas del brazo y con lágrimas en los ojos, tanto Sara como Irene también quisieron tener un detalle con su madre en forma de corona de flores en la que se podía leer: "Y yo a tí más. Tus hijas".
A pesar de su corta edad, también los nietos de Goyi estuvieron muy presentes en su despedida en forma de flores con otro mensaje que decía: "Siempre con nosotros Abu".