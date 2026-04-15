Aitana zanja los rumores de ruptura con Plex: "No ensuciéis lo más bonito que tengo"

En medio de una oleada de rumores sobre una supuesta crisis con Plex, Aitana ha decidido pronunciarse. Lo ha hecho con un mensaje breve pero contundente, en el que deja clara su postura ante las informaciones que han circulado en los últimos días: "No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias... pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras. Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor".

no me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias… pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras.

nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor 🫶🏼 https://t.co/b19GFElPsQ — AITANA (@Aitanax) April 15, 2026

Con estas palabras, la artista no solo desmiente indirectamente los rumores, sino que también marca distancia con el relato que se ha ido construyendo desde algunos espacios televisivos y mediáticos. Sin ofrecer detalles concretos sobre su relación, sí lanza un mensaje emocional que apunta a un momento personal positivo.

El origen de los rumores de crisis

Las especulaciones comenzaron tras varias informaciones difundidas en televisión, donde se apuntaba a que la relación entre Aitana y Plex estaría atravesando un momento delicado. Según estas versiones, no se trataría de una ruptura definitiva, sino de una crisis motivada por diferencias en el ritmo de vida de ambos.

Se habló incluso de una discusión previa a una de las últimas apariciones públicas de la cantante, en la que ella habría expresado la necesidad de compartir más tiempo juntos. El estilo de vida de Plex, marcado por viajes constantes y múltiples proyectos, habría sido el detonante de ese supuesto desencuentro.

Sin embargo, ninguna de estas informaciones ha sido confirmada por los protagonistas, lo que ha contribuido a alimentar aún más la incertidumbre en torno a la pareja.

Un mensaje que prioriza lo personal

Lejos de entrar en el detalle o alimentar el debate, Aitana ha optado por una respuesta emocional y general. Su mensaje no desmiente punto por punto las informaciones, pero sí cuestiona directamente su veracidad al calificarlas de "mentiras".

Además, introduce un elemento clave: la defensa de su vida personal como algo "bonito" que merece ser protegido. Esta elección de palabras no es casual. La artista lleva tiempo mostrando una actitud cada vez más reservada respecto a su intimidad, en contraste con etapas anteriores en las que su vida sentimental era más visible públicamente.

El contexto: menos redes y más música

La respuesta de Aitana llega en un momento en el que ella misma ha anunciado su intención de reducir su presencia en redes sociales. La cantante ha explicado recientemente que quiere centrarse en su nueva gira, dejando en segundo plano la exposición digital.

Este cambio de estrategia coincide con el auge de rumores sobre su vida privada, lo que refuerza la idea de que la artista busca tomar el control de su narrativa y evitar que factores externos condicionen su imagen pública.

En este sentido, su mensaje puede interpretarse también como una forma de poner límites: no solo desmiente, sino que marca hasta dónde está dispuesta a compartir.

Un cierre sin aclaraciones... pero con intención

Aunque la cantante no ha ofrecido explicaciones extensas ni ha abordado cada uno de los rumores, su respuesta cumple una función clara: frenar la narrativa de crisis.

Al afirmar que nunca se ha sentido "tan feliz" ni "tan llena de amor", Aitana lanza una imagen completamente opuesta a la que se ha difundido. No confirma ni desmiente situaciones concretas, pero sí redefine el marco desde el que quiere que se entienda su relación.

En un entorno donde cada gesto se analiza y cada silencio se interpreta, su decisión de hablar —aunque sea brevemente— parece suficiente para enviar un mensaje claro: su historia no es la que se está contando.