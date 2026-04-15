Jon Kortajarena, padre de una niña en secreto a los 40 años: está "muy feliz"

El reconocido modelo y actor Jon Kortajarena ha dado uno de los pasos más importantes de su vida al convertirse en padre por primera vez a los 40 años. Acostumbrado a mantener un férreo muro de contención entre su exitosa carrera profesional y su esfera personal, el maniquí ha llevado este proceso en la más estricta intimidad, alejado por completo del escrutinio mediático y de la atención pública.

La noticia saltaba a los medios de comunicación de la mano de la periodista Marta Riesco, quien desvelaba en exclusiva esta nueva etapa del actor. Según esta primera información, el bebé sería una niña y, durante las últimas semanas, algunos vecinos habrían visto a Kortajarena paseando con un carrito de bebé por las calles de su Bilbao natal, tratando de llevar una rutina lo más normalizada posible.

Aunque el protagonista ha optado por mantener su habitual silencio y no ha emitido ningún comunicado oficial confirmando su reciente paternidad, la revista Hola ha corroborado la información. Citando a su entorno más cercano, la publicación impresa asegura que el modelo se encuentra "muy feliz" ante esta nueva faceta. Sus allegados dejan claro que no habrá declaraciones públicas sobre este momento tan especial y que tiene la firme intención de proteger la identidad de la menor, por lo que no compartirá ninguna imagen del bebé en sus redes sociales, buscando criar a su hija con la mayor naturalidad.

En cuanto a los detalles de este proceso, el hermetismo sigue siendo la tónica dominante. Por el momento, se desconoce si ha afrontado la paternidad en solitario. Su última relación sentimental conocida públicamente fue con el actor británico Luke Evans, estrella de sagas cinematográficas como El Hobbit. Ambos protagonizaron un romance que terminó definitivamente en el año 2015 y que, según confesó posteriormente el propio intérprete, estuvo marcado por constantes idas y venidas.

Ante la falta de confirmación sobre cómo ha llegado la pequeña al mundo, los medios especializados especulan con que el modelo podría haber recurrido a la gestación subrogada o a la adopción. Lo que sí es un hecho es que el deseo de formar una familia no es algo nuevo para él. En unas declaraciones concedidas hace tiempo al canal Divinity, confesaba que no quería perderse la experiencia de tener descendencia. "No sé cuándo será el momento, la vida dirá. Me vuelvo loco con los niños, me encantan", afirmaba entonces.

Con la llegada de su primera hija, el modelo compagina ahora su consolidada trayectoria internacional en la moda y la interpretación con el que, sin duda, será el papel más relevante de su vida. Su capacidad para preservar a su familia demuestra que, más allá de las pasarelas y los focos, su prioridad absoluta reside en su círculo más íntimo.