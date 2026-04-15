Tras casi tres años de idas y venidas judiciales, la actriz María León quiere pasar página tras su sonado desencuentro con la autoridad. La intérprete ha procedido finalmente al pago de los 5.700 euros de multa derivados de aquel altercado en Sevilla allá por octubre de 2022, una cifra que busca poner el punto final a un episodio que empañó su imagen pública más de lo que sus recursos legales pudieron evitar. Con el ingreso ya en las arcas públicas, su defensa se ha apresurado a solicitar el archivo definitivo de la causa, confiando en que el cumplimiento del castigo económico baste para disipar los ecos de una noche en la que el civismo brilló por su ausencia.

La sentencia, que ya goza de firmeza tras el paso del expediente por la Audiencia Provincial de Sevilla, deja poco margen a la interpretación heroica de los hechos: León fue declarada culpable de un delito de resistencia y de otro leve de lesiones contra una agente de la Policía Local. Aunque se libró del cargo de desobediencia, el fallo ratificó que su conducta no fue precisamente ejemplar aquella madrugada en la que una simple identificación de un ciclista acabó derivando en un espectáculo de reproches y agresiones. El desglose de la sanción —4.800 euros por su resistencia y 900 por las lesiones causadas— se completa con una indemnización simbólica de 100 euros para la policía afectada, un montante que palidece ante el revuelo mediático generado por la actitud de la actriz.

Resulta difícil olvidar el origen de toda esta controversia, nacida de una mezcla de prepotencia y mala gestión de la situación. Todo comenzó cuando una patrulla dio el alto a un hombre que circulaba en bicicleta con una copa de cristal en la mano, un incidente menor que escaló innecesariamente cuando León y su grupo de acompañantes decidieron intervenir para increpar a los agentes. Lo que empezó con grabaciones con el móvil y desplantes verbales terminó con la actriz en el interior de un coche patrulla por falta de documentación. Lejos de apaciguar los ánimos, el incidente alcanzó su punto álgido cuando, tras ser "rescatada" del vehículo por un amigo que abrió la puerta, la intérprete agredió a una agente, lo que motivó su detención y una noche bajo custodia policial.

A pesar de los múltiples recursos interpuestos por su equipo legal en un intento de suavizar lo ocurrido, la Audiencia confirmó la condena, descartando únicamente las penas de prisión al considerar que los hechos, aunque reprobables, no alcanzaban tal gravedad. Ahora, con la multa satisfecha y el arrepentimiento formalizado a través del pago, María León aguarda a que el juzgado dicte el archivo de la causa de un caso que sirve como recordatorio de que la notoriedad no exime del respeto a las fuerzas de seguridad ni de las consecuencias de perder los estribos en la vía pública.