Paz Vega desata los rumores de ruptura con Orson Salazar tras apartarle como mánager

Paz Vega y Orson Salazar han formado durante casi un cuarto de siglo una de las parejas más consolidadas del panorama social y cultural de nuestro país. Fue en el año 2002 cuando los caminos de la intérprete andaluza y el empresario venezolano se cruzaron por primera vez. Apenas tres meses después de conocerse, ambos decidieron formalizar su relación y contraer matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en Caracas, ciudad natal de él. Desde entonces, han proyectado una imagen de unidad inquebrantable, pero los recientes acontecimientos han desatado las especulaciones sobre su futuro matrimonial.

El detonante principal de las dudas sobre la estabilidad de la pareja ha sido la reciente decisión de la actriz de dar un giro radical a su carrera. Tras más de dos décadas en las que su marido ha ejercido como su mánager de confianza, la directora de Rita ha optado por cambiar de agencia de representación. A través de sus perfiles públicos, ha anunciado su fichaje por la firma Meraki Agents: "Feliz de vivir con vosotros esta nueva etapa. Os quiero. Mis nuevos agentes". Este movimiento desvincula la parcela laboral de la familiar, algo inédito en su trayectoria reciente.

A este distanciamiento en los despachos se suma la notable ausencia de imágenes conjuntas durante los últimos meses. La última fotografía pública de ambos data del pasado mes de septiembre, cuando asistieron a un evento de moda en la ciudad italiana de Milán. Desde entonces, las comparecencias en solitario han sido la tónica general. Resultó especialmente llamativa la ausencia del venezolano en citas de gran relevancia para la sevillana, como la reciente gala de los premios Goya o la ceremonia de entrega de las Medallas de Andalucía, donde fue reconocida con el título de Hija Predilecta de la comunidad autónoma.

Por si fuera poco, la propia protagonista ha alimentado los rumores al compartir una serie de enigmáticos mensajes en redes sociales que sugieren un momento personal delicado. Rescatando un texto redactado en el año 2022, confesaba la dureza de afrontar ciertas realidades: "Qué difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo (...) Darte cuenta que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser". En dicho escrito, aludía a haberse subido al tren equivocado y a la sensación de ahogo ante el ruido externo, reclamando su necesidad de silencio.

En una segunda publicación, de corte igualmente intimista, reflexionaba sobre la tristeza y el proceso de superación personal. "Ni mi cuerpo agarrotado ni mis pensamientos grises podían hacer nada por salir de una tristeza que me abrazaba fuerte y me dejaba sin aire", expresaba, para culminar con un tono de mayor esperanza y aceptación de su vulnerabilidad, asegurando haber cruzado un puente para mostrarse fuerte en su fragilidad. Una reflexión introspectiva que muchos han interpretado como la confirmación de una etapa de transición vital.

Hasta el momento, ni la actriz ni el empresario han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir la crisis que se les atribuye. La prioridad de ambos sigue siendo el bienestar de su familia, completada a lo largo de estos años con el nacimiento de sus tres hijos: Orson, Ava y Lenon. Queda por ver si esta reestructuración, que por ahora es estrictamente laboral, termina confirmándose también como el final definitivo de una historia de amor de más de veinte años.