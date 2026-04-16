Andrea Levy relata su infierno con los fármacos: "Nunca pensé que estuviera haciendo nada mal"

Andrea Levy ha dado un paso más al abrirse públicamente sobre uno de los capítulos más duros de su vida: sus adicciones. En una intervención sincera en el programa de Ana Milán, Ex. La vida después, la concejala del Partido Popular relató cómo vivió ese proceso desde dentro, poniendo el foco en lo complicado que resulta reconocer un problema de este tipo cuando se desarrolla de manera progresiva.

Uno de los momentos que marcó ese camino fue cuando alguien de su entorno le hizo ver por primera vez lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, su reacción inicial estuvo lejos de la aceptación. Tal y como ella misma recordó, "la primera vez que me dijeron que era adicta dije '¿a qué?'". Con esta frase, Levy refleja la incredulidad y la falta de conciencia que pueden acompañar a este tipo de situaciones, especialmente cuando no encajan con la imagen estereotipada de una adicción.

Levy explicó que detrás de su dependencia de las benzodiacepinas había dos fuerzas actuando al mismo tiempo: la fibromialgia, una enfermedad crónica que provoca dolor constante, y una exigencia profesional que no admitía fisuras. "No podía permitirme parar porque estaba en el lugar en el que quería estar", reconoció.

Para poder sobrellevar los dolores, comenzó a tomar medicación recetada, algo que en un principio formaba parte de un tratamiento médico habitual. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese consumo fue generando una dependencia que, según ha explicado, no supo identificar de inmediato.

Levy subrayó que una de las principales dificultades fue precisamente esa normalización del uso de ciertos fármacos, "lo que todos conocemos como Valium, lorazepam o Lexatin". Al tratarse de medicamentos prescritos y socialmente aceptados, no percibía que pudiera estar desarrollando una adicción. Esta circunstancia hizo que el problema avanzara sin que ella fuera plenamente consciente de ello, retrasando así el momento de afrontarlo.

Mientras uno mejora, alguien se queda atrás. En #ExLaVidaDespués ✨ Andrea Levy pone el foco en quienes acompañan una adicción. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/HJY58yWUTK — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 15, 2026

En su relato también quiso destacar el componente emocional del proceso. Reconocer una adicción no es solo una cuestión física, sino también psicológica, y conlleva enfrentarse a una realidad que muchas veces se intenta evitar. En este sentido, su experiencia pone de manifiesto cómo el entorno, las creencias personales y la falta de información pueden influir en la manera en la que se percibe la situación. "Nunca pensé que estuviera haciendo nada mal. Estamos tan familiarizados con ellas que no las vemos como una sustancia peligrosa", reconoció.

Con su testimonio, Levy pretende contribuir a romper el silencio que rodea a este tipo de problemas. Considera fundamental hablar abiertamente de ello para que otras personas puedan identificarse y, llegado el caso, pedir ayuda. Su historia busca, en definitiva, visibilizar una realidad que no siempre se reconoce a tiempo y que puede afectar a más personas de lo que parece.