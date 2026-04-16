Hay momentos en televisión que logran trascender la pantalla, instantes en los que la actualidad informativa cede el paso a la emoción más cruda y a la verdad sin filtros. Esto es precisamente lo que ocurrió cuando Joaquín Prat, habitualmente templado frente a las cámaras de Telecinco, decidió romper su discreción para dirigirse públicamente a su hermano Federico. Fue un gesto inesperado y profundamente humano que dejó al descubierto una de las historias más difíciles de su vida personal: la larga y dolorosa lucha de su hermano contra la adicción.

A pesar de que el presentador ha intentado mantener siempre una actitud reservada respecto a su entorno íntimo, la situación de Federico ha terminado abriéndose paso en el espacio público de la forma más sincera posible. Joaquín Prat lanzó un mensaje directo, cargado de una mezcla de impotencia y amor, llegando a confesar visiblemente afectado que "a mí ya no me quedan lágrimas". Esta frase resume más de una década de sufrimiento para una familia que lleva más de doce años intentando ayudar a Federico, acompañándole en tratamientos, apoyándole económicamente y tratando de sostenerle en sus horas más bajas.

Sin embargo, la enfermedad ha seguido su curso, alejando progresivamente al más desconocido de los hermanos Prat de su entorno. Joaquín Prat describió con dureza en su programa la realidad de su hermano: "La adicción le ha destrozado la vida a mi hermano, casi se lleva por delante a mi familia y llega un momento en el que no puedes permitir que haya ese efecto contagio y tienes que decir: 'hasta aquí'". No fue un reproche, sino un intento desesperado por sacudir a su hermano con un contundente "despierta", recordándole que su familia sigue ahí a pesar del desgaste.

Alejandra Prat comparte su dolor

Esta realidad también ha sido abordada por su hermana, Alejandra Prat, en una de las entrevistas más difíciles de su trayectoria. En una conversación sin filtros con Ana Milán para el programa Ex. La vida después de Cuatro, la periodista compartió el drama familiar con el corazón en un puño. "Es que duele muchísimo, mucho", admitió entre lágrimas al recordar cómo empezó todo. Según Alejandra, el primer contacto de su hermano con las sustancias no fue casual, sino que ocurrió cuando tenía poco más de treinta años: "Se la ofreció su jefe, la persona que debía cuidarlo, como quien tiene a un equipo a su cargo, pero para mí cuidar no es eso".

Alejandra sostiene que se aprovecharon de la inocencia de su hermano en aquel momento. Durante la entrevista, insistió con vehemencia en la bondad de Federico, repitiendo que "es súper buen chico, es muy buen chico". Ante estas palabras, Ana Milán observó que Alejandra parecía intentar convencerla de ello, a lo que la periodista respondió con una frase que refleja el anhelo de toda la familia: "Es más, que se convenza él". El testimonio de los hermanos Prat pone rostro a las devastadoras consecuencias de las adicciones, mostrando la lucha de una familia que, pese al cansancio, no pierde la esperanza de recuperar al ser querido que la enfermedad les ha arrebatado.