Isabelle Junot y Álvaro Falcó dan la bienvenida a su segunda hija en Madrid

El nacimiento del nuevo miembro del clan se produjo durante el pasado fin de semana en el Ruber Internacional. Según ha desvelado en exclusiva la revista ¡Hola!, tanto la madre como la recién nacida se encuentran en perfecto estado de salud. Tras recibir el alta médica correspondiente, ambas ya descansan en su domicilio para comenzar esta nueva etapa vital.

La llegada de este bebé supone un enorme bálsamo emocional para la aristócrata, que atraviesa un momento personal de profunda tristeza, tras tener que hacer frente a la irreparable pérdida de su progenitor, el conocido empresario francés Philippe Junot, con quien mantenía un vínculo sumamente estrecho. Este nacimiento aporta, sin duda, una dosis de alegría indispensable para superar el luto familiar.

Isabelle Junot, con sus padres

Fuentes del entorno más íntimo han asegurado a la citada publicación que el proceso médico transcurrió con total normalidad y sin complicaciones. El matrimonio, que siempre ha procurado mantener un perfil público marcado por la discreción, ya había adelantado el pasado mes de noviembre que el bebé que esperaban era otra niña. En aquella ocasión, organizaron una íntima celebración casera donde la primogénita, Philippa, descubrió el sexo de su futura compañera de juegos.

Precisamente, la adaptación de la hermana mayor ha sido una de las prioridades de los padres durante estos nueve meses de gestación. Hace unas semanas, la propia protagonista explicó ante los medios de comunicación cómo estaban abordando este asunto en casa. "Philippa sabía que era una niña. Me decía que iba a tener hermana, así que está feliz, está encantada", relató. Asimismo, subrayó la importancia de integrarla en todo el proceso para evitar posibles celos: "A ella le doy mucho protagonismo para que sea su ilusión también (...), hay que ver cómo lo va a gestionar, pero creo que va a ir muy bien, porque tiene mucha atención".

Por el momento, el nombre elegido para la pequeña sigue siendo el secreto mejor guardado de la pareja, que consolida así uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país tras su sonado enlace. Ahora, su objetivo principal es disfrutar de la tranquilidad del hogar y adaptarse progresivamente a su renovada rutina diaria como familia de cuatro miembros, alejados del escrutinio mediático.