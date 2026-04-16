Jordan Bardella confirma su relación con María Carolina de Borbón-Dos Sicilias: "No podíamos seguir escondiéndonos"

Después de protagonizar la portada de Paris Match bajo el titular "El idilio que nadie esperaba" mientras paseaba por las costas de Córcega junto a María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, el presidente de la Agrupación Nacional (RN) y eurodiputado Jordan Bardella, confirmó su relación durante una entrevista televisiva en France 2, en el que es el romance del año en Francia.

Il est très difficile de conserver une vie privée, lorsqu'on fait de la politique au niveau où je la fais. Depuis plusieurs mois, nous étions traqués par des paparazzi. Nous avons donc pris la décision, avec Maria Carolina, d'assumer ce qui relève pour nous de l'évidence. pic.twitter.com/djcJk4CcPa — Jordan Bardella (@J_Bardella) April 15, 2026

En esta entrevista, que ha supuesto las primeras palabras después de la citada portada, Bardella reconoció que "los dos hemos tomado la decisión de asumir lo que, para nosotros, hoy en día, en nuestra vida íntima, es evidente. Los paparazzi llevaban meses siguiéndonos. Los fotógrafos acampaban ante nuestras casas, seguían nuestros desplazamientos y allí estaban, a los pies de nuestro hotel en nuestra visita a Córcega", comentó. "Así que tomamos la decisión de no ocultarnos, de asumir lo que es relevante para nosotros hoy, en nuestra vida íntima. No podíamos seguir escondiéndonos". En plena cuenta atrás para las elecciones presidenciales francesas de 2027, donde parte como favorito en las encuestas, Bardella ha manifestado que "desafortunadamente, al nivel en el que estoy hoy, me es muy difícil proteger como quisiera mi vida privada. En todo caso puedo decir una cosa esta noche y es que soy muy feliz", finalizó su intervención, confirmando así su relación con María Carolina de Borbón-Dos Sicilias.

En las fotografías interiores del reportaje de Paris Match, se podía ver a Bardella y a María Carolina abrazándose y mirándose en actitud muy cómplice. Todo indica que la pareja se conoció durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, en mayo de 2025, y el flechazo fue inmediato, si bien los rumores de una posible relación entre ambos no comenzaron hasta el pasado mes de enero, cuando se les vio salir juntos de la inauguración de la exposición del 200º aniversario de Le Figaro.