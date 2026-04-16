Preocupación por el actor Adrián Rodríguez: escándalo de madrugada y en paradero desconocido

El padre del actor Adrián Rodríguez, conocido por sus papeles en Los Serrano y Física o Química, ha vuelto a expresar públicamente su inquietud por la situación de su hijo, cuyo paradero actual desconoce. Lo hizo durante una intervención en el programa Y ahora Sonsoles, donde explicó que atraviesa momentos de gran incertidumbre tras los últimos acontecimientos protagonizados por el actor.

Todo comenzó a raíz de una publicación en redes sociales en la que Adrián aseguraba encontrarse en la calle, responsabilizando a su expareja de haberle echado de casa. Sin embargo, ella desmintió esa versión afirmando que "yo no he echado a nadie de mi casa. Se fue por su propio pie (yo lo evité) con su maleta a las 11 de la noche y ya sabréis dónde". Más tarde, según su relato, el joven regresó de madrugada y se produjo una escena conflictiva que obligó a intervenir a las autoridades.

Madre mía lo de Adrián Rodríguez de FOQ 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/RGL1QHJUL2 — Alba Medina (@albammmedina) April 15, 2026

La situación fue a más, tal y como detalló la propia expareja en otro mensaje: "Se presentó a las cinco de la mañana liándola en la calle, despertando a los vecinos. A todo esto, pedía que no chillase, me insultó y seguía chillando. Viniendo coches de la Guardia Civil para calmar la situación". Cansada de este tipo de episodios, la joven decidió poner distancia y dejó claro que "yo iba a perder mi casa. Ahora que no pida ayuda a quien le dio la mano, ni que le dé la vuelta a la versión".

Ante este escenario, la principal incógnita sigue siendo la misma: dónde está Adrián Rodríguez. Su padre reconoce que lleva varios días sin tener noticias de él y admite con preocupación: "No tengo ni idea de dónde está". La última vez que tuvieron contacto fue tras la salida del actor del *reality* de YouTube La cárcel de los gemelos, momento en el que le aseguró que estaba bien, recuperado y con nuevos planes de vida. "Me escribió entonces y dijo que estaba bien, limpio, que había conocido a una chica preciosa y que se iba a vivir a Málaga. Ni siquiera sabía que estaba aquí", relató.

Aun así, la falta de comunicación reciente y los conflictos conocidos han incrementado la angustia del padre, que no oculta su dolor ante la exposición pública del problema: "Me da una pena horrorosa que lo hayan hecho tan público. Quiero pensar que ha montado este pollo él porque habrá hecho la de Dios, me puedo esperar lo peor". Mientras tanto, la incertidumbre sobre el paradero del actor continúa, en medio de una situación personal marcada por altibajos y tensiones con su entorno más cercano.