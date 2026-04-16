Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis con un millonario patrimonio

Hay decisiones que no son fáciles, pero que nacen desde la serenidad y el corazón… Así comienza el mensaje publicado por Roberto Bautista para comunicar el adiós al tenis al final de esta temporada. El anuncio se produce un día después de cumplir 38 años con 12 títulos ATP en su palmarés y habiendo llegado a ser el número nueve del mundo en noviembre de 2019. El castellonense se mantuvo durante 27 semanas dentro del top-10 y actualmente se encuentra en el número 93.

"Hay decisiones que no son fáciles, pero que nacen desde la serenidad y el corazón: la temporada 2026 será mi última como tenista profesional", ha escrito en las primeras líneas.

El tenista ha asegurado haber "vivido su sueño durante muchos años" tras comenzar a jugar a tenis a los cinco años. "He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis", ha afirmado.

"Quiero vivir hasta el último punto este año. Sentir el apoyo de la gente, competir una vez más en los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz", ha continuado ante la despedida que irá cogiendo forma a lo largo de los meses.

Además, ha querido mostrar su agradecimiento: "Gracias a mi familia, a mi equipo, a mis amigos, a mi patrocinadores y a todos los que habéis estado ahí durante años. Y gracias, de corazón, a todos los aficionados que me habéis acompañado en cada momento".

Relacionado La millonaria fortuna que Carolina Marín ha amasado antes de su retirada

En las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre su calendario y sobre los actos especiales previstos para esta última temporada.

Casi 20 millones de euros

A lo largo de su carrera en el mundo del tenis Roberto Bautista ha ingresado más de 17 millones de dólares –concretamente 17.167.634 euros en títulos–, según datos de la ATP. De ese total, durante este año 2026 se ha embolsado aproximadamente 206.612 euros. Aunque llegó a destacar en el tenis, jugó en las categorías inferiores del Villarreal CF hasta los 14 años. Por otro lado, adora la equitación y tiene ocho caballos, contando con su propia yeguada.

En lo que se refiere a los negocios, en 2025 fue anunciado como socio principal del edificio Llar Habitat Grao, ubicado en el Grao de Burriana, un complejo residencial compuesto por 26 viviendas de última generación. También ha sido embajador de marcas como Lexus.

Casado con Ana Bodi y con dos hijos en común, tuvo que aplazar su despedida de soltero en Ibiza tras alcanzar las semifinales de Wimbledon 2019. Por ello, seis invitados a su boda estuvieron en el box de la Centre Court durante su duelo ante Novak Djokovic. El castellonense ganó el segundo set al serbio, pero no pudo conseguir la victoria del partido.