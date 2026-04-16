Rodolfo Sancho desvela el contenido del mensaje por el que le denunció Silvia Bronchalo

Rodolfo Sancho ha comparecido este jueves en los Juzgados de Violencia contra la Mujer de Alcobendas. El motivo de la cita judicial responde a un presunto delito de vejaciones leves, a raíz de una denuncia interpuesta por su expareja, Silvia Bronchalo, quien le acusó de haberla llamado "bipolar" a través de un mensaje de texto en febrero de 2024. Este episodio se produjo dos meses antes de que el hijo de ambos fuera juzgado en Tailandia.

A su salida de los tribunales, tras más de dos horas de vista oral, el protagonista de la serie Entre tierras tomó la palabra ante los medios de comunicación. Con un tono rotundo, el intérprete reivindicó su presunción de inocencia y censuró duramente la actitud de su exmujer, a la que acusa de intentar sembrar dudas sobre un supuesto maltrato psicológico y violencia vicaria, conceptos que tacha de ridículos.

"Resulta que hoy estoy aquí única y exclusivamente por un mensaje de WhatsApp que es considerado, como muchísimo, ya veremos, una falta leve", afirmó el actor frente a la prensa. Acto seguido, citó las palabras literales que motivaron la denuncia: "Esto nunca te lo ha dicho nadie, pero yo sí te lo voy a decir, tienes bipolaridad y tiene tratamiento". Según su versión, esta frase, proferida durante una conversación acalorada, fue un consejo y no un insulto.

El intérprete quiso recordar que, en su momento, la denunciante afirmó tener más mensajes vejatorios en otro terminal móvil, incluyendo expresiones como "pirada" o "incapaz". Sin embargo, recalcó que dichos textos nunca fueron aportados al juzgado porque jamás existieron. Asimismo, señaló que, en una primera instancia, la causa fue archivada debido a que la jueza consideró que el testimonio de la denunciante y el de una amiga suya estaban llenos de contradicciones.

Además de defenderse de las acusaciones, Sancho reprochó a una parte de la prensa sensacionalista su comportamiento durante estos dos últimos años. Según sus palabras, se ha visto sometido a acusaciones públicas graves sin respetar el derecho fundamental a la inocencia que rige en cualquier Estado democrático, algo que ha calificado como profundamente doloroso.

Por su parte, el abogado del actor, Marcos García Montes, reveló que la Fiscalía ha solicitado la libre absolución de su cliente. Según el letrado, el Ministerio Público ha argumentado que en las palabras enviadas no existía ánimo de injuriar, sino un intento de defenderse. La defensa aseguró salir muy satisfecha de la vista y confía en que la sentencia, que se conocerá en un plazo aproximado de diez días, sea favorable.