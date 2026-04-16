Tras el revuelo mediático generado por la noticia del trágico fallecimiento de su perro Obi, Susanna Griso ha decidido romper su silencio en el plató de Espejo Público para aclarar los detalles de un suceso que, según sus propias palabras, se había distorsionado en los últimos días. Aunque inicialmente se informó de que el ataque había sido perpetrado por dos perros de la raza rottweiler, la presentadora aprovechó un inciso en la tertulia política para precisar la realidad de lo ocurrido y compartir el duelo que atraviesa su familia.

"No tengo mucho interés en hablar de ello, pero como insistís", comenzaba diciendo la periodista tras una entrevista con Josep Borrell, ante la intervención de su compañera Lorena García, quien recordó el impacto de la noticia en la prensa. Susanna Griso explicó que el suceso no fue reciente, sino que ocurrió durante las vacaciones de Semana Santa: "Esto me pasó en Semana Santa. Se ha distorsionado. No eran dos rottweilers, eran dos perros de un año, un mastín y un pastor alemán y, bueno, pues mira, fue un accidente porque el caso es que venía de un paseo de tres horas, estaba digamos en una zona donde luego lo iban a llevar a casa y parece que un perro hizo un agujero, él se coló por ese agujero y dos animales, pues le mataron".

Tal y como detalló nuestro compañero Carlos Pérez Gimeno en exclusiva en Chic, el incidente tuvo lugar en una zona rural, concretamente en un prado donde el caniche se encontraba tras la caminata. La presentadora subrayó la profunda huella que ha dejado la pérdida en su hogar: "La verdad es que a mí me ha generado mucho dolor y a mis hijos también porque era uno más de la familia. Bueno, pues le queríamos todos mucho y ha sido una noticia dolorosa". Obi era una figura central en su día a día, el encargado de recibir a todos los miembros de la familia al llegar a casa, lo que ha hecho que su ausencia sea especialmente difícil de procesar.

A pesar de la tristeza, Susanna Griso compartió que el núcleo familiar ha crecido recientemente con la llegada de nuevas mascotas, aunque dejó claro que el vacío de Obi sigue presente. "Sí, la verdad es que sí, ahora han venido unos primos asturianos y efectivamente ahora ya son tres. Pero eso no mitiga el dolor y la pena, el duelo...", confesaba la comunicadora. Estos nuevos integrantes, unos cachorros de origen asturiano, han supuesto una alegría para sus hijos en un momento complicado, pero como bien ha puntualizado la periodista, el proceso de duelo por un animal tan querido no se sustituye fácilmente por la llegada de otros.