Detenido el cantante D4vd tras hallar el cadáver de una menor en su coche en Los Ángeles

La policía estadounidense ha procedido este jueves al arresto de David Burke, conocido artísticamente bajo el seudónimo de D4vd, por su presunta vinculación con la muerte de una adolescente. El macabro hallazgo se produjo meses atrás, cuando las autoridades localizaron el cuerpo en avanzado estado de descomposición de la víctima en el maletero de un vehículo de la marca Tesla, el cual figura legalmente registrado a nombre del cantante.

El caso ha suscitado un profundo impacto en la opinión pública desde que el pasado mes de septiembre trascendiera la aparición de los restos humanos en el automóvil vinculado al músico. Según han informado las fuerzas de seguridad, el vehículo había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública sin que nadie reclamase su presencia. Posteriormente, fue remolcado a un depósito municipal en la ciudad californiana. Llama la atención de los investigadores que el propietario del coche nunca llegó a reportarlo como robado durante todo ese tiempo.

🚨TMZ has obtained exclusive video showing singer D4vd being arrested for the murder of Celeste Rivas and the scene is intense. pic.twitter.com/3G1o66DDaA — TMZ (@TMZ) April 17, 2026

Las autoridades forenses lograron identificar a la víctima como Celeste Rivas Hernández. La joven tenía tan solo 13 años cuando su familia denunció su desaparición en 2024 en la localidad de Lake Elsinore, situada en el estado de California. El desenlace de su búsqueda culminó de la forma más trágica posible el pasado 8 de septiembre, casualmente un día después de la fecha en la que la joven habría celebrado su decimoquinto cumpleaños.

En la actualidad, el artista permanece privado de libertad tras dictaminarse su ingreso en prisión sin derecho a fianza. Está previsto que el caso sea presentado de manera formal ante la Fiscalía el próximo lunes. Por el momento, el comunicado oficial emitido por el departamento policial no ha querido precisar cuáles han sido las pruebas exactas y concluyentes que han motivado la detención, más allá de la conexión que supone la titularidad del vehículo donde fue ocultado el cadáver.

La figura de D4vd no resulta desconocida en el panorama musical internacional. El artista ha logrado notoriedad en los últimos años gracias a diversas producciones de éxito y ha colaborado estrechamente con figuras destacadas de la industria, tales como Kali Uchis, Laufey o 21 Savage. Además, varias de las composiciones del artista estadounidense han logrado hacerse un hueco en las listas de éxitos de Billboard.