En un reciente episodio de su espacio Los Kikos TV, Kiko Hernández ha desvelado un episodio desconocido que marcó un antes y un después en la relación entre Belén Esteban y el que fuera su presentador de referencia, Jorge Javier Vázquez. Según el colaborador, el conflicto se originó un día mientras se encontraban grabando el extinto programa Ni que Fuéramos Shhh en TEN. Hernández relata el momento exacto en el que pudo dinamitarse esta relación: "Recibe un mensaje Belén, se le cambia la cara, se le cambia el cuerpo y hay una persona que me dice: 'Uf, uf, uf el mensaje que le ha llegado a Belén'". Ante la evidente transformación física de su compañera, Kiko no pudo evitar interesarse por el contenido de aquella comunicación, descubriendo una frase que resume la actual ruptura entre ambos: "El mensaje era: 'No habléis de mí porque sois todos unos desterrados. Sois todos unos desterrados'".

Esta revelación de Hernández arroja luz sobre las crípticas declaraciones que Belén Esteban realizó recientemente en el podcast Menudo Cuadro, donde, sin mencionar directamente el nombre de Jorge Javier, se refirió a alguien que en el pasado gozó de una posición de poder y que ahora se encuentra en una situación muy distinta. El colaborador de Los Kikos confirmó la identidad del remitente al día siguiente de aquel incidente en el plató: "Al día siguiente lo pregunto, digo : 'Oye, ¿quién le mandó ese mensaje a Belén que le cambió la cara?' y me dicen: Jorge Javier Vázquez".

Kiko explica que el enfado del presentador pudo venir motivado por unos comentarios que se hicieron en televisión sobre su estrecha amistad con Belén Rodríguez, aunque matiza que en ningún momento la de Paracuellos fue ofensiva: "Belén hizo alusión a él en un momento, pero vamos, nada que me imagino que le pudiera ofender, pero algo le ofendería cuando le mandó este mensaje".

Que fuerte esto que ha contado Kiko Hernández sobre Jorge Javier y Belén Estebna 😳 #LosKikosTV pic.twitter.com/FX1TUfTXaV — El Salvamista Cotilla ✨ (@elfrikidelatv_) April 16, 2026

La noticia cobra especial relevancia al conectar las piezas del discurso que Belén Esteban mantuvo en su reciente entrevista en un podcast. Allí, la colaboradora lanzó varias indirectas hacia una figura que antes consideraba superior y que ahora piensa que ha caído en desgracia profesional dentro de la estructura de Mediaset. Kiko Hernández vincula directamente ese testimonio con la realidad actual de ambos protagonistas: "El otro día sí que me sorprende que no dé el nombre de la persona, que diga 'hay una persona que se creía más que yo, que era alguien que se creía superior a mí y, sin embargo, la vida ha demostrado que yo soy más que él'". Para cerrar su intervención, Hernández subraya la ironía del destino laboral de Jorge Javier Vázquez frente a la estabilidad de Belén Esteban, sentenciando la situación con una comparación directa sobre su presente en la industria televisiva: "Yo sé que uno trabaja en Mediaset y la otra está pidiendo trabajo en Mediaset, en TVE o donde sea".