Irene Rosales recurre a sus abogados tras revelar Kiko Rivera los detalles de su pensión

La separación matrimonial entre Kiko Rivera e Irene Rosales continúa sumando episodios de tensión. Tras el acuerdo de divorcio alcanzado el pasado mes de septiembre, la relación entre ambos se ha deteriorado notablemente a raíz de las recientes informaciones sobre las cláusulas económicas de su convenio. El punto de fricción se centra en la custodia compartida de las dos hijas que tienen en común, Ana y Carlota, y en las obligaciones financieras derivadas de la ruptura.

El detonante de este nuevo desencuentro han sido unas declaraciones de la que fuera colaboradora de televisión, en las que dejaba entrever que la solicitud de custodia por parte de Kiko respondería a un interés meramente económico. Según su versión, el objetivo principal sería lograr una reducción sustancial de la cantidad mensual que debe abonar en concepto de pensión. Estas palabras provocaron la indignación inmediata del hijo de Isabel Pantoja, que no tardó en responder de forma contundente.

Lejos de mantener el conflicto en el ámbito privado, el protagonista optó por defenderse utilizando su perfil de Instagram. A través de esta red social, compartió con sus seguidores un desglose detallado de los gastos que asume mensualmente. En dicho documento, expuso que se hace cargo del mantenimiento de la vivienda en la que reside su exmujer, situada en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta. Asimismo, abona el renting del vehículo que ella utiliza —con un coste cercano a los 600 euros mensuales—, sufraga los gastos escolares de las menores y paga una manutención de 625 euros por cada niña.

La decisión de hacer públicos estos datos confidenciales ha generado un profundo malestar en la otra parte implicada, que ha optado por recurrir a la vía legal. Durante su intervención en el programa televisivo El Tiempo Justo, expresó su rotundo rechazo a esta exposición mediática, considerándola una vulneración de su privacidad y una falta de respeto hacia las menores. "Ya llega un momento en el que me cabrea que yo no pueda tener ese tipo de intimidad", afirmó visiblemente nerviosa.

Ante la gravedad de los hechos, confirmó haber tomado medidas drásticas de manera inmediata. "Al día siguiente hablé con quien tenía que hablar, que es mi abogada, para ver cómo frenar esto porque se están pasando barreras que dan ya vergüenza", relató. En su opinión, los pormenores del acuerdo deben quedar estrictamente en la esfera familiar y no ser objeto de debate público.

Para concluir, lamentó profundamente la actitud mostrada por el padre de sus hijas respecto al convenio regulador que en su día firmaron de mutuo acuerdo. "Me da pena, tristeza y rabia porque creo que mis hijas se merecen un respeto por parte de sus padres", sentenció. Este último episodio evidencia la nula cordialidad existente entre ambos, a pesar de los esfuerzos iniciales por mantener una separación amistosa por el bienestar de las menores.