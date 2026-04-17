La insólita exigencia de Isabel Pantoja para que su nieta tuviera los ojos de Paquirri en una portada

Roca Rey estará esta tarde en La Maestranza, y quizá veamos en contrabarrera a Tana Rivera. El pasado domingo su novia estuvo viéndole torear en la plaza de Brihuega. Todo ello después de que según 'El Tiempo Justo', este verano Andrés Roca Rey ligó con una influencer muy famosa, soltera, con la que flirteó en una discoteca en Jerez. Podría tratarse de Rocío Osorno. También contaron que llamó Roca Rey llamó a Manuel Vega para ponerle en antecedentes. La conversación no fue sencilla ni breve pero acabó bien.

A Irene Rosales le recordaron ayer la famosa anécdota de los ojos de su hija en la portada de Hola. En 2021 Kiko Rivera, en plena guerra con su madre: según Kiko, Pantoja ordenó que los retocaran digitalmente para que quedaran lo más parecidos posible: "Quería que tuviese los ojos azules (...) Contactó con un pez gordo de una revista y eligió cómo quería que fuese la foto". "Mi hija tiene los ojos más claros que yo, pero se los pusieron azules (...) Yo no daba crédito. Mi madre pidió que se los retocaran para poder decir que se parecían a los de mi padre y que ese fuera el titular", soltó Kiko.

En la portada de dicha publicación, en la que aparece la folclórica con sus dos nietas, se leían varios titulares. Entre ellos: "Me emociono al mirarla... Es que son sus ojos, son los ojos de Paco, los de su abuelo". En el interior aseguró que "se parece muchísimo a él... He tenido la suerte de volver a tener esos ojos azules a mi vera".

Ayer Irene bromeaba sobre el asunto: dice que estuvo sin sacar a la niña varios días y que la excusa de la lactancia le sirvió para decir que se le habían oscurecido.

Y mientras tanto, Kiko Rivera ha desvelado a través de sus stories de Instagram los datos del convenio de manutención de sus hijas para denunciar lo que considera una "noticia falsa". También las consecuencias para él: "Estoy súper cansado de que se me intente dejar mal a toda costa. Háganselo mirar". Al ver que Kiko Rivera publicaba cuánto pagaba, ella se puso "muy nerviosa, después me tranquilicé y llamé a quien tenía que llamar, que fue a mi abogada". Quiere frenar este "acoso", que ve "irrespetuoso hacia mis hijas y ya me da hasta vergüenza".

El político francés Jordan Bardella ha hablado en televisión sobre el reportaje de Paris Match titulado "El idilio que nadie esperaba" en el que se le ve paseando por las costas de Córcega junto a María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, confirmando su relación. "No podíamos seguir escondiéndonos".