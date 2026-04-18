Cambio de lugar y fecha de la boda de Taylor Swift: toma precauciones para que nadie venda las fotos

Ya antes de que se celebre la boda de la estrella del pop Taylor Swift y el deportista Travis Kelce, ambos, sobre todo ella, quieren tener todo atado y bien atado. ¿Se acuerdan de quién dijo eso en España? De lo que se trata es de que los invitados a la ceremonia nupcial no se aprovechen y tomen imágenes con sus móviles u otros aparatos y además cuenten detalles del evento.

¿Y qué hacer para prevenir esa más que probable situación? Sencillamente pedir a tales invitados la firma de un acuerdo de confidencialidad para que no caigan en esa tentación "de hacer caja" con las revistas del corazón y otras vísceras.

¿Conocen algo parecido que sucediera en una boda? Sí que han firmado promesas de confidencialidad los sirvientes de famosos para no contar intimidades. Pero que un par de centenares de amigos de los novios tengan que humillarse, en cierto modo, asegurando que no los van a traicionar, es "demasiao", que diría un castizo. Pero es Taylor Swift quien lo pide. Una diva. Y su novio está de acuerdo. Además, habrá contratados por la pareja agentes de seguridad velando para que nadie saque de sus indumentarias alguna cámara diminuta y obtenga lo prohibido. Una boda de intriga nos parece.

En principio estaba previsto, y así se lo contamos en Chic, que la ceremonia nupcial se celebrara en Rhode Island, donde la estrella es propietaria de una finca y allí pensaba celebrar el enlace. Pero mirándolo bien y estudiando si los centenares de asistentes cabrían, ella y su pareja han decidido cambiar de lugar y ya puestos, también de fecha, que antes era la del 13 de junio y ahora, no.

Será el 3 de julio próximo, en Nueva York, en un escenario que no nos ha sido comunicado. Padrino, Scott Swift, padre de la novia, que es un conocido asesor financiero. Lo del lunch será cosa de afamados cocineros y reposteros, en cantidades enormes de opíparos manjares, productos de primera calidad, exóticos y no aptos para bolsillos como el mío. Atracciones diversas durante horas y horas. Taylor seguro que será conminada a regalar a sus invitados una actuación especial. Y además con una coincidencia, bien estudiada por la pareja casadera. Y es que al día siguiente se conmemora el Día de la Independencia de los Estados Unidos, que en este 2026 cumple el 250.º aniversario de tal acontecimiento.

Recordemos esa fecha histórica, de cada 4 de julio, la que anualmente viene conmemorándose por la declaración de Thomas Jefferson, fecha en la que trece colonias se separaron del Imperio Británico, dando origen a los Estados Unidos de América. Quienes institucionalmente organizan tan esperado evento anual, se encargan de que no falten los fuegos artificiales tradicionales, los desfiles patrióticos, en tanto la ciudadanía da cuenta de apetitosas barbacoas. Con esto, queremos decir que la boda de Taylor Swift el 3 de julio tendrá su prolongación al día siguiente con los festejos del Día de la Independencia.

Entre tanto, los recién casados, bien seguirán la juerga con sus invitados o tal vez pongan rumbo al Caribe para su luna de miel, que no será lo prolongada que pudieran desear porque Taylor tiene que encerrarse en un estudio de grabación para terminar su próximo álbum y Travis Kelce ha de incorporarse a su equipo, el Kansas City Chiefs, al comienzo de la temporada de la NFL.

La popular pareja en los Estados Unidos (ella es quien goza de popularidad en medio mundo) convive desde 2023, a poco de conocerse. Resulta que el jugador estaba loco por estar frente a ella e intentó regalarle una valiosa pulsera en la que estaba grabado su número de teléfono, al terminar un concierto de Taylor durante su gira por los Estados Unidos, en el estadio del Kansas City, su equipo. No pudo llegar hasta la cantante, pero ésta se enteró del propósito de su famoso admirador y acudió a varios partidos de Travis. Y al final de uno de ellos se saludaron. El principio de una amistad, en realidad un flechazo, que dentro de tres meses tendrá ese final feliz de su boda. La anunciaron ya de antemano, tras dos años juntos, en agosto de 2025. Cuando ya millones de norteamericanos estaban al tanto de la ardiente relación de la pareja, que durante la celebración de la Super Bowl 2024 se dieron un besazo ante las atentas cámaras de televisión, que se hizo viral.